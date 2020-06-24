زيت الورد لعلاج حب الشباب ومحاربة الشيخوخة

عندما تدخل إلى أي محل لبيع الزهور فإن الرائحة الأولى التى تشمها هى رائحة الورد ، فالورود مرادف للرومانسية والنعومة، كذلك فهي صديق رائع للبشرة، فالورد هو ملك الزيوت، صالح للاستخدام على جميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة، حيث يساعد زيت الورد على تعزيز جمال بشرتك وجعلها صحية ومتوهجة.

زيت الورد على وجه التحديد غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، والتي تساعد البشرة على تكوين ذلك التوهج المشع والصحي الذي نفتقر إليه في بعض الأحيان.

فيما يلي نقدم فوائد زيت الورد في العناية بالبشرة والأسباب التي تجعل هذا الزيت صالح ليكون جزءًا من طقوس جمالك..

كيف تصنع زيت الورد؟

يتم إنتاج هذا الزيت في الزجاجة عن طريق التقطير البخاري للورود الطازجة التي يتم حصادها في الصباح الباكر للحفاظ على رائحتها الرقيقة، فتكوين هذا الزيت يتطلب عملاً شاقًا وكثيرًا من الصبر.

كيف يمكنك إضافة زيت الورد إلى روتينك؟

ضعيه مباشرة على الجلد أو أضيفى بضع قطرات إلى جل الاستحمام أو الحمام أو كريم الوجه، يمكنك أيضًا استخدامه لتدليك جسمك بالكامل للاستفادة من فوائد الترطيب، ويمكنك أيضًا استخدامه على الندبات خلال فترة الشفاء، فهو مرطب رائع ومثالي لجميع أنواع البشرة التي تفتقر إلى الرطوبة.

فعال ضد حب الشباب والجلد الأحمر

زيت الورد يستخدم لعلاج حب الشباب، فالبعض يعتقد ضرورة استخدام مجفف للبشرة الدهنية ـ إلا أن زيت الورد أثبت أنه علاج رائع للبشرة المعرضة لحب الشباب بسبب خصائصه المطهرة والقابضة. فوائده المضادة للالتهابات ستساعد أيضًا أولئك الذين يحاربون الالتهاب واحمرار الجلد.

يقلل من علامات الشيخوخة

هذا سبب آخر لضرورة انضمام زيت الورد إلى روتين الوجه، حيث يساعد بشكل واضح على تحسين نسيج بشرتك مما يساعد على محاربة الشيخوخة وجفاف البشرة، كما تساعد المركبات العلاجية الموجودة في الزيت أيضًا على التحكم في العديد من الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد والصدفية.

أساس مكياج

زيت الورد له تأثير مضاد للالتهابات ويحمل فوائد علاجية للبشرة، فهو يعد البشرة بشكل فعال للمكياج ويسمح للجمال أن يدوم لفترة أطول. ابدأى روتين الجمال بوجه نظيف تمامًا، وضعى زيت الورد وأخيراً ضعى الماكياج الذي تريدينه.

علاج الإجهاد

يستخدم زيت الورد لتقليل الإجهاد عند وضعه على الجلد، فإذا كنت تشعرين بالتعب أو التوتر أو تحتاجى إلى القليل من التشجيع للعمل، فحاولى وضع قطرة أو اثنتين من زيت الورد المخفف على معصمك واستنشقى الرائحة .