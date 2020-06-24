“دوار البحر” الأعراض والأسباب وطرق العلاج

نرمين عباس

يحدث دوار الحركة أو دوار السفر عندما تشعر بتوعك بسبب وجودك في مركبة متحركة

يعرف عادة باسم “دوار السيارة” أو “دوار البحر” ، وهو استجابة طبيعية ويمكن منعه بشكل عام

ما هو دوار البحر؟

يعتقد أن دوار البحر ناتج عن عدم توازن جسمك في مركبة متحركة بحيث يتم الخلط بين حواسك

وبصرف النظر عن وسائل النقل ، مثل السيارة أو القارب أو الطائرة ، يمكن أن يحدث دوار البحر في رحلات الملاهي وتجارب الواقع الافتراضي

كثير من الناس عرضة له ، خاصة النساء والأطفال ، على الرغم من أنه أقل شيوعًا بعد سن 10 إلى 12 عامًا

من الشائع أيضًا أن يعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين من دوار الحركة

إذا كان لديك بالفعل حالة تسبب الغثيان ، مثل الحمل أو الصداع النصفي ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بدوار الحركة

أعراض دوار البحر

الغثيان هو العرض الرئيسي لدوار الحركة ولكنك قد تعاني أيضًا من أعراض أخرى ، بما في ذلك :-

التقيؤ

دوخة

النعاس

صداع الراس

عدم القدرة على المشي

التثبيط المستمر

العلاج والوقاية من دوار البحر

لا يشترط الاختبار لتشخيص دوار البحر لأنك ستعرف على الأرجح ما إذا كنت تعاني منه، ولكن بعد بضعة أيام من التعرض للحركة ستتكيف على الأرجح

قد تشعر بتحسن بعد القيء ، وستنتهي الأعراض بشكل عام بمجرد خروجك من السيارة

ولكن يمكنك أيضًا الشعور بالتأثيرات اللاحقة لبضع ساعات أو بضعة أيام قبل الشفاء التام

أفضل علاج لدوار البحر هو الوقاية ، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها أثناء السفر في مركبة متحركة

انظر خارج السيارة بدلاً من القراءة أو النظر إلى الشاشة ، على سبيل المثال انظر خارج النافذة أو ركز على الأفق إذا كنت مسافرًا في قارب

استمع إلى الموسيقى وتنفس بوعي

احصل على الكثير من الهواء النقي إن أمكن، على متن الطائرة ، افتح فتحة التهوية

استلق إذا كنت تستطيع أو تجلس في وضع ثابت باستخدام مسند الرأس، اعتمادًا على السيارة ، اجلس متجهًا للأمام وفي مقعد حيث تكون أقل وعرة، في السيارة أو الحافلة ، اجلس في الأمام ؛ إذا حلقت ، اجلس فوق جناح الطائرة

تناول طعامًا خفيفًا قبل الرحلة وتجنب الأطعمة الثقيلة والكحول

قد تكون أحزمة المعصم بالزنجبيل والنعناع والوخز بالإبر مفيدة أيضًا

يمكنك تناول بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية قبل السفر للوقاية من دوار البحر، ولكن قد تكون هناك آثار جانبية أخرى

لذلك تحدث إلى صيدلي أو طبيب للحصول على المشورة ، خاصةً للأطفال أو إذا كنت حاملاً