جامعة الملك عبدالعزيز تفوز بجائزة ” بلاك بورد” للتميز الدولية

جدة : واس

فازت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجائزة ” بلاك بورد” للتميز الدولية لعام ” 2020م ” ، التي مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية في فرع دعم نجاح الطلاب .

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، أن الجائزة تعدّ بمثابة قطف ثمار إنجاز الجامعة في مجال التعليم عن بعد ، واتساقاً مع توجيهات القيادة الرشيدة و نتيجة لدعمها اللامحدود في تطوير التعليم الجامعي ومواكبة التقدم التكنولوجي ، وتأسيس بنية تحتية قوية للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات السعودية ، بما يضمن توفير فرص متنوعة في مجال التعليم لأبناء وبنات الوطن ، بأنماط متميزة خلال فترة جائحة كورونا.

وقدّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، على الدعم الكبير والإشراف المباشر لتتولى الجامعات السعودية إدارة العملية التعليمية وضمان استمراريتها على أكمل وجه في أثناء جائحة كورونا ، واستثمار الأزمة في تحقيق نقلة نوعية وتقوية البُنى التحتية في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، بهدف تأهيل جيل متعلم وواعٍ يستطيع تحمل مسؤوليته تجاه وطنه.

بدوره، بيّن عميد التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد الدكتور هشام جميل برديسي ، أن الجائزة بدأت في سنة 2005م لتكريم الابتكار والتميز في مجتمع الممارسة العالمي لنظام التعلم الإلكتروني “بلاك بورد”، حيث يعمل الملايين من الأساتذة والطلاب يوميًّا للاستفادة من التكنولوجيا ، وتركّز الجائزة في تسليط الضوء على نجاحات مستخدمي نظام “بلاك بورد” وزيادة الوعي في جميع أنحاء الصناعة التعليمية من خلال الاحتفال بالإنجازات في مجال التعلم الإلكتروني وممارساته.

وأضاف أن فوز جامعة الملك عبدالعزيز بالجائزة هو مؤشر على تميزها بمجال التعلم الإلكتروني وممارساته في دعم العملية التعليمية وتحقيق التميز ، بالإضافة لدعم تفوق الطلاب في تحصيلهم العلمي منوّهاً بالإمكانيات التي وفرتها الدولة – أيدها الله – ممثلة في وزارة التعليم من بنية تحتية تقنية حديثة بالجامعات السعودية أدى إلى انسيابية ملحوظة في تفعيل التعليم عن بُعد واستمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، في بيئة آمنة تضمن التحصيل العلمي الجيد للطلاب والطالبات.