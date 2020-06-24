تنفيذ القتل قصاصا بحق جان في أبها

أبها- البلاد

أصدرت وزارة الداخلية أمس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق هادي بن سعود بن مهدي القحطاني في مدينة أبها لإقدامه على قتل مهدي بن هادي بن معيض القحطاني، سعوديي الجنسية ، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص .

وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم ، وأيد ذلك من مرجعه ، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد ذلك من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني هادي بن سعود بن مهدي القحطاني أمس الثلاثاء بمدينة أبها بمنطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.