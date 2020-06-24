بالصور | طريقة عمل تشيز كيك السلمون والجرجير

البلاد – نيفين عباس

هل فكرتي في تحضير تشيز كيك حادق بسمك السلمون الغني والجرجير؟!

ما رأيك في تقديم صنف جديد مميز لأسرتك مع تشيز كيك السلمون والجرجير

المقادير اللازمة

300 جرام جبن ريكوتا

200 جرام جبن كريمي

250 جرام من البسكويت المملح

120 جرام زبدة مذوبة

250 جرام سمك سلمون مدخن

بذور خشخاش (يمكن الإستغناء عنها)

50 جرام كاجو

جرجير

طريقة العمل

يخفق البسكويت والكاجو مع الزبدة

يفرد في صينية تشيز كيك سهلة الفتح ويترك جانباً



يخلط بواسطة مضرب يدوي جبن الريكوتا مع الجبن الكريمي حتي يتجانس

ثم يقطع قليل من الجرجير والسلمون المدخن ويضاف لها وتقلب



توضع حشوة الجبنة فوق البسكويت وتفرد جيداً

توضع في الثلاجة حتي تتماسك

ثم تزين بشرائح السلمون المدخن والجرجير وبذور الخشخاش وتقدم باردة