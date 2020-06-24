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بالصور | طريقة عمل تشيز كيك السلمون والجرجير

نيفين عباسaccess_time4 / ذو القعدة / 1441 هـ      24 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

هل فكرتي في تحضير تشيز كيك حادق بسمك السلمون الغني والجرجير؟!
ما رأيك في تقديم صنف جديد مميز لأسرتك مع تشيز كيك السلمون والجرجير

المقادير اللازمة
300 جرام جبن ريكوتا
200 جرام جبن كريمي
250 جرام من البسكويت المملح
120 جرام زبدة مذوبة
250 جرام سمك سلمون مدخن
بذور خشخاش (يمكن الإستغناء عنها)
50 جرام كاجو
جرجير

طريقة العمل
يخفق البسكويت والكاجو مع الزبدة
يفرد في صينية تشيز كيك سهلة الفتح ويترك جانباً


يخلط بواسطة مضرب يدوي جبن الريكوتا مع الجبن الكريمي حتي يتجانس
ثم يقطع قليل من الجرجير والسلمون المدخن ويضاف لها وتقلب


توضع حشوة الجبنة فوق البسكويت وتفرد جيداً
توضع في الثلاجة حتي تتماسك
ثم تزين بشرائح السلمون المدخن والجرجير وبذور الخشخاش وتقدم باردة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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