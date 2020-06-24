الشاي الأبيض يكافح السرطان ويمنع السكتات الدماغية

يستخرج الشاي الأخضر من نبتة الكاميليا الصينية، وله العديد من الفوائد الصحية التي تعود إلى احتوائه على مركبات الفلافونويد وهى مركبات مضادة للأكسدة.
وربطت الدراسات الشاي الأبيض بالعديد من الفوائد الصحية، إذ أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ومكافحة شيخوخة الجلد وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.
كما يساهم الشاي الأبيض في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد في تقوية الأسنان ومكافحة التسوس، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة ، فقد كشفت الدراسات أن الشاي الأبيض يتسبب في موت الخلايا في عدةأنواع من سرطانات الرئة.
وبحثت دراسات أخرى في آثار الشاي الأبيض على خلايا سرطان القولون، واكتشفت الدراسات أن مستخلص الشاي الأبيض يقمع نمو خلايا سرطان القولون ويمنعها من الانتشار .
ويعمل الشاي الأبيض على ضبط ضغط الدم المرتفع ، ويساعد في خفض الكوليسترول الضار و بذلك يمنع الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية، كما يساهم في الحفاظ على صحة الجلد ويمنع الإصابة بحب الشباب.