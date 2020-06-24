الدوري الإسباني: برشلونة يعبر بلباو بصعوبة ويتصدر الترتيب

عزز برشلونة موقعه في صدارة لائحة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على أتلتك بلباو بهدفٍ نظيفٍ في المباراة التي جرت بينهما سهرة الثلاثاء.

سجّل هدف المباراة الوحيد الدولي الكرواني، إيفان راكيتيتش، بعد تمريرة متقنة من القائد ليونيل ميسي في الدقيقة 71.

وارتفعت غلة النادي الكاتالوني من النقاط إلى الرقم بعد انقضاء 31 جولة، بـ 21 انتصار و5 تعادلات ومثلهم من الهزائم.

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وابتعد برشلونة بفارق 3 نقاط عن المطارد ريال مدريد، الذي يستقبل اليوم الأربعاء نظيره ريال مايوركا على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

بدوره فإن ميسي ساهم في الهدف رقم 17 له في آخر 21 مباراة مع برشلونة، بنسبة 81% من الأهداف التي سجلها الفريق.

شاهد هدف المباراة..

What a outstanding goal from Rakitic! pic.twitter.com/YhoHDhpUn1 — 🎗️™ (@TotalGriezmann) June 23, 2020