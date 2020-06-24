الرياضة

برشلونة ينجو من فخ الباسكيين..

الدوري الإسباني: برشلونة يعبر بلباو بصعوبة ويتصدر الترتيب

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ذو القعدة / 1441 هـ      24 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة

عزز برشلونة موقعه في صدارة لائحة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على أتلتك بلباو بهدفٍ نظيفٍ في المباراة التي جرت بينهما سهرة الثلاثاء.

سجّل هدف المباراة الوحيد الدولي الكرواني، إيفان راكيتيتش، بعد تمريرة متقنة من القائد ليونيل ميسي في الدقيقة 71.

وارتفعت غلة النادي الكاتالوني من النقاط إلى الرقم بعد انقضاء 31 جولة، بـ 21 انتصار و5 تعادلات ومثلهم من الهزائم.

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وابتعد برشلونة بفارق 3 نقاط عن المطارد ريال مدريد، الذي يستقبل اليوم الأربعاء نظيره ريال مايوركا على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

بدوره فإن ميسي ساهم في الهدف رقم 17 له في آخر 21 مباراة مع برشلونة، بنسبة 81% من الأهداف التي سجلها الفريق.

شاهد هدف المباراة..

محمد ابو الوفا

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