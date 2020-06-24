“التحالف” يدمر 8 طائرات مفخخة و4 صواريخ باليستية حوثية

الرياض – البلاد

دمرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صاروخا باليستيا اطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الرياض، و8 طائرات بدون طيار “مفخخة”، و3 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الانقلابية من صعدة باتجاه نجران، وجازان.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس (الثلاثاء)، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مشيرا إلى استمرار محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة، مبينا أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها ليلة الثلاثاء بإطلاق 8 طائرات بدون طيار “مفخخة” و3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في نجران وجازان والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

ولفت إلى أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلق اثنان منها من محافظة صعدة باتجاه نجران وآخر باتجاه جازان، غير أنها اعترضت ودمرت، منوها إلى أن استهداف الحوثيين للتجمعات السكانية يهدد حياة المئات من المدنيين، حيث تتعمد المليشيات الانقلابية إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، مما يعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابي عددا من الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، محملة ميليشيات الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، مُجددة دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

في السياق ذاته، أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة، مجددة عبر بيان صادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، مشيرا إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت مصر، عن إدانتها الشديدة للأعمال الإجرامية الحوثية، مؤكدة تضامنها الكامل، حكومة وشعبا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم، فيما عير عبر عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة جمهورية جيبوتي وبشدة الاعتداء الحوثي الآثم، مؤكدا تضامن بلاده التام حكومة وشعبا ودعمها الكامل للمملكة في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.