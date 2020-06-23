3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي(4045) حالة

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (3393) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (161005) من بينها (54523) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (2045) حالة حرجة، والبقية مطمئنة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل (4045) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (105175) حالة فيما بلغ عدد الوفيات (1307) حالات، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.

ومن الحالات المسجلة وعددها (3393) حالة منها 34% لإناث، و66% لذكور و5% لكبار السن و9% لأطفال، و86% لبالغين وتم إضافة فحوص جديدة بعدد (33614) فحصاً جديداً ليصل الإجمالي إلى (1380255) فحصاً.

وسجلت الرياض (438) حالة إصابة، وجدة (388) ، والدمام (345) ، ومكة المكرمة (269) ، والقطيف (217) ، والهفوف (183) ، والمدينة المنورة (169) ، وخميس مشيط (150) ، والطائف (121) ، وأبها (79) ، وحائل (77) ، وحفر الباطن (65) ، والظهران (56) ، وصفوى (56) ، وبريدة (53) ، والجبيل (52) ، والخبر (49) ، والمبرز (43) ، ووادي الدواسر (42) ، وينبع (31) ، والنماص (29) ، وتبوك (27) ، ومحايل عسير (26) ، وبيشة (25) ، وبقيق (25) ، ونجران (25) ، وعنيزة (21) ، وشرورة (20) ، ورأس تنورة (16) ، والرس (12) ، والجفر (11) ، وأحد رفيدة (11) ، والخفجي (11) ، وجازن (11) ، وصامطة (10) ، وتثليث(8) ، وخليص (8) ، والخرج (8) ، ورويضة العرض (8) ، والمجاردة (7) ، والبشائر (7) ، وساجر (7) ، والبكيرية (6) ، وبللسمر (6) ، والنعيرية (6) ، والعيون (5) ، والنبهانية (5) ، وعيون الجواء (5) ، والحرجة (5) ، وسراة عبيدة (5) ، وقرية العليا (5) ، والخرمة (4) ، وتنومة (4) ، والغزالة (4) ، والعيدابي (4) ، وبيش (4) ، والمندق (3) ، وسكاكا (3) ، والحناكية (3) ، والأسياح (3) ، ورياض الخبراء (3) ، وسبت العلاية (3) ، وسلوى (3) ، والشنان (3) ، وحبونا (3) ، وعرعر (3) ، والعقيق (2)، والباحة (2)، والقرى (2)، وخيبر (2)، ومهد الذهب (2)، والبدائع (2)، والمظيلف (2)، والقنفذة (2)، والسحن (2)، وقيا (2)، ورنية (2)، وتربة (2)، وأم الدوم (2)، والمضة (2)، والقحمة (2)، وظهران الجنوب (2)، والبطحاء (2)، ومليجة (2)، والحائط (2)، وموقق (2)، والعارضة (2)، والطوال (2)، وصبيا (2)، والكامل (2)، وثار (2)، والدلم (2)، والمجمعة (2)، وتمير (2)، ووثيلان (2)، وحالة واحدة في كل من قلوة، ووادي الفرع، والعلا، والقوارة، وضرية، والقريات، وظلم، وسيهات، وأبو عريش، وفيفا، ورابغ، وخباش، ويدمة، وطريف، ومرات، ورفائع الجمش، ورماح، وشقراء، وثادق، والوجه، وأملج.