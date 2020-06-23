هدف يعتمد 46 شهادة مهنية احترافية

الرياض- البلاد

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن إجمالي الشهادات المهنية الاحترافية المعتمدة بلغ 46 شهادة في مجالات وتخصصات سوق العمل كافة، وذلك منذ إطلاق برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية وحتى الآن.

ويهدف برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وإكسابها المهارات والخبرات اللازمة ويتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارًا بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من

قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.