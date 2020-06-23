ما هي أعراض التهاب الكبد B

نرمين عباس

كبدك هو أكبر عضو داخل جسمك، حيث يساعد جسمك على هضم الطعام وتخزين الطاقة وإزالة السموم

التهاب الكبد له العديد من الأسباب ، بما في ذلك العدوى الفيروسية

يمكن أن يحدث التهاب الكبد الفيروسي بسبب فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E يمكن أن يحدث أيضًا بسبب فيروس الحمى الغدية وفيروس المضخم للخلايا

في التهاب الكبد B ، يصيب الفيروس خلايا الكبد ويسبب استجابة مناعية يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد بمرور الوقت

يصاب معظم الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد بي بالعدوى وقت ولادتهم أو في مرحلة الطفولة المبكرة

يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الكبد بي عندما يكبرون

ويمكن أن يحدث من خلال التعرض للدم المصاب والسوائل الجسدية الأخرى في الحالات التالية :-

تقاسم الإبر وغيرها من معدات المخدرات بالحقن

مشاركة شفرات الحلاقة أو فرشاة الأسنان أو مقصات الأظافر

الاتصال الجنسي

وشم بإبر ومعدات غير معقمة

اتصال عائلي وثيق مع شخص مصاب بالتهاب الكبد B

ولادة أم مصابة بالتهاب الكبد بي (على الرغم من أن هذا نادر جدًا )

التعرض العرضي مثل إصابة عصا الإبرة أو رش الدم المصاب أو سوائل الجسم

نقل الدم

لا يمكنك الإصابة بالتهاب الكبد B من خلال السعال أو العطس من قبل الأشخاص المصابين أو من خلال تناول الطعام والشراب الملوثين

لا يمكنك التقاط الفيروس من اللعاب أو حليب الثدي أو الدموع

أعراض التهاب الكبد B

لا يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض عندما يصابون أولاً بالتهاب الكبد ب

وقد يصاب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أو علامات بما يلي :-

اصفرار الجلد والعينين ( اليرقان )

البول الداكن

التعب الشديد

غثيان

آلام العضلات والمفاصل

التقيؤ

وجع بطن

الآثار الطويلة الأجل لالتهاب الكبد B

يعتمد مسار الإصابة بالتهاب الكبد B في الغالب على العمر الذي يصاب فيه الشخص

من المحتمل أن يصاب الأشخاص المصابون بالرضع بعدوى طويلة الأمد (مزمنة) ويمكن أن يصابوا بمضاعفات مثل تندب الكبد ( تليف الكبد ) أو سرطان الكبد

لدى الرضع فرصة بنسبة 90٪ ولدى الأطفال فرصة بنسبة 30٪ للإصابة بعدوى مزمنة مدى الحياة

من المحتمل أن يصاب الأشخاص المصابون في سن المراهقة أو البالغين بالأعراض (التهاب الكبد الحاد) ، ولكن لديهم فرصة أقل للإصابة بعدوى مزمنة، ويصاب البعض الآخر بعدوى صامتة ، دون أي أعراض

يصاب معظم الأشخاص عند البالغين (حوالي 95٪) بإزالة الفيروس من الجسم في غضون ستة أشهر، يطورون مناعة ضد عدوى الالتهاب الكبدي ب في المستقبل ولا يتطور لديهم تلف الكبد على المدى الطويل

ومع ذلك ، لا يستطيع ما يقرب من 5٪ من البالغين إزالة الفيروس وتطوير التهاب الكبد المزمن ب

فهم معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات مثل تليف الكبد وسرطان الكبد على المدى الطويل