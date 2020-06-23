لجنة بالشورى تستعرض إنجازات الخطوط الحديدية

الرياض- واس

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى “عن بعد” اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وبحث الاجتماع التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440 / 1441هـ ، المحال للمجلس وأبرز إنجازات المؤسسة وأهم المعوقات التي تواجه أدائها، ومراحل التحول التدريجي لنقل الأصول والممتلكات للشركة السعودية للخطوط الحديدية.

كما درس الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير تمهيدًا لإعداد تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها ورفعه إلى المجلس لمناقشته في الفترة القادمة تحت القبة.