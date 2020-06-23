كيف تقرأ ملصقات الطعام ؟

نرمين عباس

يشترط القانون على جميع الأطعمة المصنعة حمل ملصقات تحتوي على معلومات السلامة والتغذية

تساعدك هذه المعلومات على اتخاذ قرارات بشأن الطعام الذي تشتريه وتناوله حتى تتمكن من اتباع نظام غذائي صحي

ما هي المعلومات الموجودة على ملصق الطعام؟

سيخبرك الملصق بما يلي :-

اسم المنتج

اسم العلامة التجارية

ما هي المكونات التي يحتوي عليها (مدرجة بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر حسب الوزن)

المعلومات الغذائية (مثل متوسط ​​كمية الطاقة والدهون والبروتين والسكريات والملح)

استخدام قبل أو أفضل تاريخ قبل

تفاصيل الشركة المصنعة

كم يزن

معلومات للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية

قائمة المضافات الغذائية

اتجاهات للاستخدام والتخزين

البلد الذي تم فيه إنتاج الطعام

فهم مطالبات التغذية

تخبرك بعض الملصقات عن النسبة المئوية من المدخول اليومي الموصى به الذي توفره حصة واحدة من المنتج

هذا يساعدك على معرفة كيف يناسب الطعام في نظام غذائي متوازن

قد يقدم الملصق عددًا من ادعاءات التغذية مثل “خالٍ من الغلوتين” أو “منخفض” أو “قليل الدسم” أو “ملح منخفض” أو “ألياف عالية” وهذا يعني أن المنتج يفي بالمعايير الصارمة التي وضعتها الحكومة

ولكن لمجرد أن المنتج يمكن أن يقدم مطالبة بالتغذية لا يعني أنه في صحة جيدة

على سبيل المثال ، قد يحتوي المنتج “قليل الدسم” على كيلوجول أكثر من منتج آخر مشابه

لذا تحقق من لوحة معلومات التغذية لمعرفة كيفية مقارنة المنتج

كيف تقرأ لوحة معلومات التغذية

تخبرك لوحة معلومات التغذية عن حجم الحصة القياسية للمنتج والعناصر الغذائية الموجودة في تلك الحصة

يمكنك استخدام الملصق لمقارنة المنتج بما هو موجود في الأطعمة المعبأة المماثلة

ابحث عن معلومات حول :-

الطاقة: كيلو جول هو مقياس للطاقة، لفقدان الوزن ، تحتاج إلى تناول وشرب كيلوجول أقل من الذي تستخدمه، يجب عليك الحد من تناول الأطعمة التقديرية أو السريعة – أي تلك التي تحتوي على أكثر من 600 كيلوجول لكل وجبة

كيلو جول هو مقياس للطاقة، لفقدان الوزن ، تحتاج إلى تناول وشرب كيلوجول أقل من الذي تستخدمه، يجب عليك الحد من تناول الأطعمة التقديرية أو السريعة – أي تلك التي تحتوي على أكثر من 600 كيلوجول لكل وجبة الدهون: الدهون أعلى بالكيلوجول من العناصر الغذائية الأخرى ، لذلك يجب عليك تحديد الكمية الإجمالية التي تتناولها

الدهون أعلى بالكيلوجول من العناصر الغذائية الأخرى ، لذلك يجب عليك تحديد الكمية الإجمالية التي تتناولها الدهون المشبعة: هناك أنواع مختلفة من الدهون، ترتبط الدهون المشبعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، لذلك من المهم بشكل خاص اختيار الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة

هناك أنواع مختلفة من الدهون، ترتبط الدهون المشبعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، لذلك من المهم بشكل خاص اختيار الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة الكربوهيدرات: توجد الكربوهيدرات في جميع أنواع الفاكهة والخضروات وجميع أنواع الخبز ومنتجات الحبوب والسكر والأطعمة السكرية. تحتاج إلى الكربوهيدرات للحصول على الطاقة

السكر: السكر هو نوع من الكربوهيدرات، من الأفضل اختيار الكربوهيدرات الصحية والحد من الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة

السكر هو نوع من الكربوهيدرات، من الأفضل اختيار الكربوهيدرات الصحية والحد من الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة الألياف: عالية الألياف الأطعمة مثل الخبز الحبوب الكاملة والحبوب تحسين الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع

عالية الألياف الأطعمة مثل الخبز الحبوب الكاملة والحبوب تحسين الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع الصوديوم: يخبرك هذا بكمية الملح التي يحتوي عليها المنتج، يرتبط تناول الكثير من الملح بارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى