كيف تقتل الشمس فيروس كورونا في أقل من ساعة؟

أكد علماء أمريكيون أن ضوء الشمس يقتل فيروس كورونا في 30 دقيقة فقط، حيث وجد علماء الفيروسات أن الأشعة فوق البنفسجية القوية يمكن أن تدمر 90 % من فيروس كورونا في السعال أو العطس على الأسطح خلال هذه المدة، بحسب ما ذكرت جريدة ديلي ميل البريطانية.

وزعمت دراسات منفصلة أن الشمس يمكنها أيضًا أن تمحو أجزاء الفيروس العالقة في الهواء تقريبًا في 6 دقائق فقط.

ويحاط فيروس كورونا بغلاف واقٍ يتدهور في ارتفاع درجة حرارة الجسم عندما يصيب شخصًا ما، وعندما يسعل أو يعطس في الهواء أو على سطح ما ، سوف تدمر الأشعة فوق البنفسجية غلافه وتترك الفيروس معرضًا للجفاف والتحلل في الشمس.يعتقد بعض العلماء أيضًا أن فيتامين د، الذي يصنع في الجسم عند تعرضه لأشعة الشمس، يعزز جهاز المناعة ويساعد على محاربة الفيروسات.

وقال الباحثون إن التواجد في الهواء الطلق أكثر أمانًا من التواجد في مكان مغلق، حيث يمكن أن يعيش فيروس كورونا ويظل معديًا لأيام.

وأضافت الدراسة أن هناك مخاوف من عودة كورونا في الشتاء عندما يتم تخفيف قيود الإغلاق، وتكون ساعات النهار أقصر وتكون الأمراض الفيروسية بشكل عام أكثر شيوعًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه العلماء أمس أن الفاشيات المتعددة في مصانع تعبئة اللحوم في المملكة المتحدة يمكن أن تكون دليلاً على توقع حدوث موجة ثانية هذا الشتاء، مضيفين إنه من الممكن أن “تجعل البيئة الباردة الناس أكثر عرضة للفيروس”.