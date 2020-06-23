فيديو: ميلان يدك شباك ليتشي بأربعة أهداف

عاد ميلان من ميدان مضيفه ليتشي بفوز ثمين اليوم الإثنين في المباراة التي لُعبت لحساب المرحلة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفٍ من توقيع الإسباني صامويل كاستييخو، ومع بداية الفصل الثاني نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل من علامة الجزاء عند الدقيقة 54.

لكن جياكومو بونافينتورا العائد بعد فترة طويلة من الإصابة، ضاعف النتيجة وسجل هدف التقدم مرة أخرى بعدها بدقيقة واحدة فقط.

وأكمل ميلان انتفاضته ليسجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الثالث عند الدقيقة 57، بينما اختتم رافايل لياو مهرجان الأهداف في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، ويأمل في حجز مقعد للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

لكنه يشهد منافسة شرسة من طرف أتلانتا وروما ونابولي الذين جمعوا 51 و45 و39 نقطة تواليًا، ويحتلون المراكز من الرابع إلى السادس.

شاهد الأهداف..