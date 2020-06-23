الرياضة

ميلان ينتفض بعد الاستئناف..

فيديو: ميلان يدك شباك ليتشي بأربعة أهداف

محمد ابو الوفاaccess_time3 / ذو القعدة / 1441 هـ      23 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميلان

عاد ميلان من ميدان مضيفه ليتشي بفوز ثمين اليوم الإثنين في المباراة التي لُعبت لحساب المرحلة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفٍ من توقيع الإسباني صامويل كاستييخو، ومع بداية الفصل الثاني نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل من علامة الجزاء عند الدقيقة 54.

لكن جياكومو بونافينتورا العائد بعد فترة طويلة من الإصابة، ضاعف النتيجة وسجل هدف التقدم مرة أخرى بعدها بدقيقة واحدة فقط.

وأكمل ميلان انتفاضته ليسجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الثالث عند الدقيقة 57، بينما اختتم رافايل لياو مهرجان الأهداف في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، ويأمل في حجز مقعد للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

لكنه يشهد منافسة شرسة من طرف أتلانتا وروما ونابولي الذين جمعوا 51 و45 و39 نقطة تواليًا، ويحتلون المراكز من الرابع إلى السادس.

شاهد الأهداف..

محمد ابو الوفا

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