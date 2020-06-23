فرنسا تطالب بوقف التدخلات الخارجية في العراق

بغداد – البلاد

دعت فرنسا إلى إبعاد العراق عن أي توترات في المنطقة والحفاظ على سيادته لتحقيق الاستقرار الإقليمي، في وقت تشن تركيا عمليات عسكرية في شمال العراق للأسبوع الثاني على التوالي، بالترافق مع قصف مدفعي إيراني، فيما أعادت بغداد التأكيد على إنها تسعى لخلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار.

وأكّد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال اتصال هاتفي اجراه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس (الاثنين)، دعم بلاده لسيادة العراق مشيرا إلى أهمية تقديم الدعم له لتحقيق الاستقرار الإقليمي بالمنطقة، وعبر عن الارتياح لنجاح جولة الحوار الاستراتيجي الأولى العراقية الأمريكية التي جرت في 11 من الشهر الحالي، وما تضمنته من الاتفاق على حفظ سيادة العراق واستقلاليّة قراره، مشددا على ضرورة إبعاد العراق عن أيّ توترات بالمنطقة.

وأشار الوزير الفرنسي إلى ضرورة دعم العراق اقتصاديا والعودة إلى قرارات مؤتمر الكويت المتعلقة بإعادة الإعمار، وتفعيل تلك القرارات لكي تتمكن الدول التي شاركت في المؤتمر من تنفيذ ما وعدت به في هذا الإطار، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم الدعم للعراق في شتى المجالات خُصُوصًا في إعادة بناء اقتصاده الوطني.

ومن جانبه، عبر وزير الخارجية العراقي عن ارتياح بلاده لدور فرنسا “المهم في مقارعة تنظيم داعش الإرهابي والدعم المقدم إلى القوات الأمنية العراقية من خلال التدريب والمساعدات اللوجستية الأخرى، داعيا إلى ضرورة استمرار العمل معاً لدحر تهديدات داعش، مؤكدا على أنه من الواجب على الدول الأخرى احترام سيادة العراق واتباع مبدأ عدم التدخل وحل المشاكل عن طريق الحوار، مشيرا الى أن السياسة العراقية الجديدة تستند إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار.