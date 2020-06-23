طريقة عمل الكريم كراميل الأصلية

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ الطريقة الأصلية لعمل الكريم كراميل

المقادير اللازمة

8 حبات بيض

ملعقة كبيرة فانيليا

2 كوب حليب كامل الدسم

2 كوب كريمة

سكر حسب الرغبة

كوب سكر للكراميل

2 ملعقة كبيرة عسل ذرة

طريقة العمل

يوضع السكر علي النار في مقلاة مع عسل الذرة ويترك حتي يصبح كراميل فاتح اللون

ثم يوضع في 4 قوالب فرن ويترك جانباً ليبرد

يخفق البيض مع الفانيليا والسكر

تسخن الكريمة والحليب علي النار معاً

يضاف قليل من خليط الكريمة والحليب للبيض ويخفق سريعاً

ثم يصفي خليط البيض علي خليط الكريمة ونستمر في التحريك

يصفي الخليط مرة أخري

ثم يوضع فوق الكراميل بالقوالب

تنقل القوالب في صينية بها حمام مائي

ثم توضع القوالب في فرن مسخن مسبقاً 160 درجة

تترك القوالب في الفرن حتي النضج لمدة حوالي 30 – 45 دقيقة

تخرج القوالب وتترك لتبرد تماماً

ثم تقلب في طبق التقديم وتقدم