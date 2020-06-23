البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة عمل الحمام المحشي أرز
المقادير
جوز حمام منظف ومجفف م نالماء
كوب أرز مصري
ملح وفلفل
كبد وقوانص الحمام أو دجاج بحسب الرغبة
ربع ملعقة صغيرة بهارات
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب Nutmeg
ربع ملعقة صغيرة هيل ناعم
زيت وزبدة
بصلة مفرومة
ماء به بصل وورق غار وهيل لسلق الحمام
طريقة العمل
يشوح البصل في الزيت والزبدة حتي يذبل ويصبح شفاف ومائل للذهبي
يضاف له كبد وقوانص الحمام أو الدجاج ويقلب حتي تنضج
يضاف لهم الأرز وجميع البهارات والملح والفلفل ويقلب حتي يتغلف بالخليط بالكامل
يضاف له كوب ماء ويقلب
يترك حتي يتشرب الماء علي نار متوسطة وينضج نصف نضج
يرفع من علي النار ويترك ليبرد
يحشي الحمام بالأرز من الداخل وأسفل الجلد ويغلق جيداً
يسلق الحمام في الماء 45 دقيقة حتي تمام النضج
ثم يوضع في الفرن ليحمر ويصبح ذهبي اللون
يخرج ويقدم ساخن