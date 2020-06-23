البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل الحمام المحشي أرز

المقادير

جوز حمام منظف ومجفف م نالماء

كوب أرز مصري

ملح وفلفل

كبد وقوانص الحمام أو دجاج بحسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة بهارات

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب Nutmeg

ربع ملعقة صغيرة هيل ناعم

زيت وزبدة

بصلة مفرومة

ماء به بصل وورق غار وهيل لسلق الحمام

طريقة العمل

يشوح البصل في الزيت والزبدة حتي يذبل ويصبح شفاف ومائل للذهبي

يضاف له كبد وقوانص الحمام أو الدجاج ويقلب حتي تنضج

يضاف لهم الأرز وجميع البهارات والملح والفلفل ويقلب حتي يتغلف بالخليط بالكامل

يضاف له كوب ماء ويقلب

يترك حتي يتشرب الماء علي نار متوسطة وينضج نصف نضج

يرفع من علي النار ويترك ليبرد

يحشي الحمام بالأرز من الداخل وأسفل الجلد ويغلق جيداً

يسلق الحمام في الماء 45 دقيقة حتي تمام النضج

ثم يوضع في الفرن ليحمر ويصبح ذهبي اللون

يخرج ويقدم ساخن