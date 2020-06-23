ضبط 56 مخالفة على صالونات الحلاقة والمشاغل بالقصيم

بريدة : واس

ضبطت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال اليومين الماضيين (56) مخالفة على صالونات الحلاقة و مشاغل التزيين النسائية على مستوى منطقة القصيم، خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية المحددة لهذه المرحلة ضمن أعمال مكافحة فيروس كورونا.

وتضمنت المخالفات إغلاق صالونيين رجالييين و إصدار (16) مخالفة و(38) تعهدا ، وتواصل الفرق الرقابية متابعة الأعمال التصحيحية لكافة الصالونات المخالفة.

كما أغلقت البلدية النسائية الفرعية بمدينة بريدة مستودعًا مخالفًا تابع لأحد المشاغل النسائية بمدينة بريدة ومصادرة (200) كيلو من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، تم ضبطها من خلال جولات العمل الرقابية للبلدية النسائية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية .