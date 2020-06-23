جريمة تثير فزع أهالي الضالع في اليمن .. ماذا فعل الأب مع طفله؟

جريمة تقشعر لها الأبدان، هي ما أقدم عليها أب انتزعت من قلبه مشاعر الرحمة ومعاني الإنسانية، في اليمن .

الجريمة المروعة التي أثارت فزع أهالي الضالع جنوبي اليمن، كانت أن ألقى الأب اليمني طفله في بئر مياه، ما أدى إلى وفاته في الحال، بحسب قناة “العربية”.

تفاصيل الجريمة

وحمل بدر عبدالكريم في وقت متأخر من مساء السبت، طفله على كتفيه حتى وصل به إلى واد في شمال منطقة الجليلة.

وألقى به داخل بئر ارتوازية للمياه في اليمن . وانتشل الأهالي جثة الطفل الأحد.

وبالتحقيق في الواقعة، أوضحت مصادر أنّ والد الطفل يعاني من حالة نفسية.

وأشار بعض أهالي المنطقة إلى أنّه يعاني من خلافات أسرية.