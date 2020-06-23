3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة ، اليومالثلاثاء 23 يونيو 2020 م، عن تسجيل ( 3,139 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى ( 164144) حالة.

فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا بالمملكة إلى ( 52,913) حالة ، منها (2122) حالة حرجة .

كما اعلنت الصحة عن تسجيل ( 4710) حالة تماثلت للشفاء ، ليصل مجموع المتعافين إلى (109885) حالة تعافي

فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى ( 1346) حالة بعد تسجيل (39) حالة وفاة جديدة.