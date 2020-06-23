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3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1441 هـ      23 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة ، اليومالثلاثاء 23 يونيو 2020 م، عن تسجيل  ( 3,139 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة  في المملكة إلى ( 164144)  حالة.

فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا بالمملكة إلى ( 52,913) حالة ، منها (2122) حالة حرجة .

كما اعلنت الصحة عن تسجيل ( 4710) حالة تماثلت للشفاء ، ليصل مجموع المتعافين إلى (109885) حالة تعافي

فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى ( 1346)  حالة بعد تسجيل (39)  حالة وفاة جديدة.

صحيفة البلاد

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