الجوازات: لا عودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا

البلاد : متابعات

أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة أنه لا عودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت مؤخراً أنه لا يمكن تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة.

كما حددت المديرية شروط تجديد هوية مقيم وكذلك مدة تأشيرة الخروج والعودة ، وقامت المديرية العامة للجوازات بتحديد شرطين حتى يتم تجديد هوية مقيم، وذكرت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يشترط لتجديد هوية مقيم سريان مفعول رخصة العمل ووثيقة التأمين الصحي.