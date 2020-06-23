“التجارة” تدعو الشركات والمؤسسات لإضافة بيانات متاجرها الإلكترونية إلى سجلاتها التجارية

البلاد : متابعات

دعت وزارة التجارة عموم الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة التجارة الإلكترونية إلى إضافة بيانات متاجرها الإلكترونية من خلال خدمة تحديث بيانات السجلات التجارية عبر الرابط: e.mci.gov.sa وذلك تطبيقاً لما نص عليه نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وتسهم إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وتواصل وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين آداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.