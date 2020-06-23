تدمير 8 طائرات «مفخخة» و3 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء يوم الاثنين الموافق ( 22 يونيو 2020 م ) بإطلاق ( 8 ) طائرات بدون طيار ( مفخخة ) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة – ولله الحمد – من اعتراضها وتدميرها، كما أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق ( 23 يونيو 2020 م ) ( 3 ) صواريخ بالستية من محافظة ( صعده ) باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه مدينة ( نجران ) وصاروخ بالستي باتجاه مدينة ( جيزان ).