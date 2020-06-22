1080 عام على أول صلاة بالجامع الأزهر

يحتفل العالم الإسلامي اليوم الأحد 21 يونيو بذكرى إقامة أول صلاة بالجامع الأزهر ، حيث مر 1080 عامًا على إنشائه، وما زال الأزهر الشريف هو حصن الوسطية وكعبة العلم ومنارة العلماء وقلعة التجديد .

واستعرض الأزهر الشريف عبر موقعه الرسمي تاريخ التعليمي الجامع الأزهر ، حيث أكد الأزهر أن الجامع الأزهر هو أقدم جامعة متكاملة الأركان في العالم من حيث أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمذاهب الفقهية، وطلاب من شتى بقاع العالم، وكتب دراسية، ومكتبات عامة، ومسكن جامعي تتوفر به كافة سُبُل الإعاشة بالمجان، وهو رائد التقدم والازدهار، وعنوان قدرة الشعب المصري خاصة والشعوب العربية والإسلامية عامة على السبق الحضاري والإنجاز العلمي، فلم يكن عطاؤه على مدى القرون قاصرًا على علوم الشريعة واللغة، وإنما امتد سخاؤه لعلوم الدنيا التي تفيد الإنسانية جمعاء.

فمنذ أن صار الجامع الأزهر جامعة علمية سارت الدراسة فيه سيرًا فطريًا سلسًا، دون تقنين أو تعقيد، فكان الطالب يفد إلى ساحته تحدوه الرغبة في طلب العلم، ولا تصده عن رغبته قيود السن، ولا يقف في وجهه عدد السنوات التى قضاها في الدرس، وإنما يتردد على من يشاء من الأساتذة، ينهل من فيض علمهم ما أراد من السنين، ففي بداية الأمر كانت الدراسة في الجامع الأزهر تقوم على تعليم العلوم الدينية والعربية، ولم تكن به امتحانات أو شهادات.

وإنما كان الشيخ يُخصَص له عمودٌ بالجامع الأزهر، ويلقى عنده دروسه في وقت معين من كل يوم، ويستمع إليه من شاء من المجاورين أو غيرهم دون قيد، فيجلسون حوله في حلقات, يسمعون له ويكتبون ما يمليه، فإذا أنس أحد الطلبة من نفسه استيعابًا للدروس ذهب إلى الشيخ وأسمعه ما حفظه أو فهمه، ويناقشه الشيخ فيه, فإذا وُفِّق الطالب في المناقشة يجيزه الشيخ، وكان عماد الدراسة إذ ذاك النقاش والحوار بين الطلبة وأساتذتهم بما يثقف العقل وينمى ملكة الفهم، وظلوا على ذلك مدة طويلة إلى أن اقتضى الحال وضع قوانين خاصة للأزهر وطلبته وعلمائه وإدارته والدراسة فيه.

العلوم الدراسية: كانت العلوم التى تُدرَّس في الجامع الأزهر تربوا على عشرين علمًا مثل: الفقه- أصول الفقه- التفسير- الحديث رواية ودراية- مصطلح الحديث- التوحيد- الحكمة الفلسفية- التصوف- النحو- الصرف- المنطق- المعاني- البيان- البديع- الحساب – الجبر والمقابلة- الفلك- اللغة- الوضع- العروض- القوافي- الهيئة. النظام اليومى للدراسة: كانت الدراسة في الجامع الأزهر تبدأ بعد صلاة الفجر حتى صلاة العشاء. مراحل التعليم: كان المتعارف عليه بين الطلبة والعلماء في ذلك الوقت أن الدراسة تنقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى, وتدرس فيها الكتب السهلة على طائفة من صغار الأساتذة، ومرحلة ثانية, وتدرس فيها الكتب المتوسطة على أساتذة أكثر كفاءة من أساتذة المرحلة الأولى، ومرحلة ثالثة, وتدرس فيها أمهات الكتب وأصعبها على يد طائفة من جهابذة العلماء, وكان الطالب إذا فرغ من دراسة الكتب الصغيرة وآنس من نفسه جواز الانتقال إلى ما هو أرقى منها انتقل من نفسه إلى حلقات المشايخ المدرسين للكتب الكبرى, وهكذا حتى يتم دراسته. وبحسب تقرير اﻻزهر، فظل الأزهر على مدار تاريخه ــ ولا يزال ــ يفتح أبوابه للظامئين إلى العلم والمعرفة من العلماء والطلاب من داخل مصر وخارجها دون تمييز أو إقصاء، فهو يمثل القِبْلة العلمية لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والأُنموذج الذي يُحتذَى به في الترابط العربي والإسلامي، وصار يتفرد عن غيره من الجامعات الإسلامية على مر العصور بعالمية رسالته التى تقوم على كونه المنبع الأصيل للعلوم الإسلامية والعربية والعقلية، والموطن الدائم لطلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وبدوره الراسخ والفاعل والإيجابي والمتواصل في خدمة ورقي الحضارتين الإسلامية والإنسانية. ومن التقاليد الراسخة التى ظلت لصيقة بالتاريخ العلمي والاجتماعي للأزهر كجامعة أنه أفرد لكل جنسية وأهل إقليم من طلابه الذين وفدوا إليه من شتى بقاع العالم العربي والإسلامي “رِواقًا” يقيمون فيه إقامة دائمة بالمجان طوال السنوات التى كانوا يقضونها في تحصيل العلوم في رحابه، وهي أماكن للإعاشة الكاملة بالمجان، طعامًا وإقامة وكسوة وجرايات ومرتبات ومخصصات كثيرة، وغير ذلك من الخدمات الجليلة تكريمًا وراحةً لهؤلاء المجاورين، فتعد أروقة الأزهر رمز تاريخي وحضاري يشهد بعالمية الأزهر ودوره العلمي والاجتماعي على مر العصور، وفيما يلى نبذة موجزة عن هذه الأروقة: أولاً: أروقة الوافدين: 1 – تم إنشاء أروقة أخرى فى الجامع الأزهر فى القرن العشرين مثل رواقي الصين وجنوب أفريقيا 2- رواق الشوام: خصص للوافدين من بلاد الشام (سوريا- فلسطين- لبنان- الأردن). 3 – رواق الحرمين: تم تخصيص هذا الرواق للوافدين من بلاد الحرمين الشريفين. 4 – رواق اليمنية: أفرد هذا الرواق للطلبة الوافدين من اليمن. 5 – رواق الأكراد: تم تخصيصه للطلبة الأكراد السُنَّة الوافدين من شمالى العراق وبلاد الشام والأناضول وغيرها. 6 – رواق البغدادية (البغادة): يستقبل هذا الرواق الوافدين من العراق والبحرين والكويت. 7 – رواق السليمانية: ويقبل الطلبة الوافدين من أفغانستان. 8 – رواق الهنود: كان هذا الرواق مخصصاً للطلبة الوافدين من الهند. 9 – رواق الجاوة (الجاوية): وكان مخصصاً للوافدين من إندونيسيا والفلبين وماليزيا. 10 – رواق المغاربة: كان رواق المغاربة من أوائل الأروقة التى أنشأت بالجامع الأزهر، لم يكن يقبل به إلاَّ من كان بلاد المغرب( طرابلس, تونس, الجزائر, مراكش), كما لم يكن يقبل به إلاَّ من كان مالكى المذهب. 11 – رواق السنارية: تم تخصيصه للطلاب الوافدين من إقليم سنار فى السودان. 12 – رواق الدكارنة دارفور: تم تخصيصه للوافدين من بلاد دارفور وسنار وتكرور. 13 – رواق دكارنة صليح: تم تخصيصه للوافدين من منطقة التشاد والبلاد المجاورة لها بوسط القارة الأفريقية. 14 – رواق البرابرة: تم تخصيصه للطلاب الوافدين من موريتانيا وما جاورها من أقاليم. 15 – رواق الجبرت: تم تخصيصه للوافدين من الحبشة, وسواحل البحر الأحمر. 16 – رواق البرناوية (البرنو): وكان مخصصاً للطلبة الوافدين من غرب أفريقيا كالسنغال, والنيجر, وغينيا, وساحل الذهب(غانا. ثانياً: أروقة المصريين: 1- رواق الصعايدة: وتم تخصيصه للطلبة الوافدين من أقاليم صعيد مصر. 2 – رواق الشراقوة: وتم تخصيصه لطلبة إقليم الشرقية. 3 – رواق (زاوية) العميان: وخصصت للطلبة المكفوفين. 4 – رواق البحاروة (البحيرة): وتم تخصيصه للطلبة الوافدين من إقليم البحيرة. 5 – رواق الفيومية (الفَيَمَة): وتم تخصيصه للطلبة الوافدين من إقليم الفيوم. 6- رواق الفشنية: وتم تخصيصه للطلبة الوافدين من إقليم بني سويف. 7 – رواق الشنوانية (الأجاهرة): 8 – رواق ابن معمر: وهو من أشهر أروقة الجامع الأزهر؛ لأنه لم يكن مخصصًا لجنسية أو إقليم جغرافى أو لمذهب ديني معين. 9 – رواق الأقبغاوية: وتم تخصيصه للطلبة الذين يحضرون الحلقات الدراسية فى هذه المدرسة. 10 – رواق الأحناف (الحنفية): وتم تخصيصه لطلاب المذهب الحنفي. 11 – رواق الحنابلة: وتم تخصيصه لطلاب المذهب الحنبلي. 12 – الرواق العباسي: وتم تخصيصه كمقر لإدارة الأزهر وإقامة الاحتفالات الرسمية به، ولإقامة طلاب بعض الأروقة من المصريين والوافدين، بالإضافة إلى مقر طبيب وصيدلي الأزهر, وإفتاء الديار المصرية. وقد استمرت أروقة الجامع الأزهر عامرة بالمجاورين, تؤدي دورها العلمي والاجتماعي حتى إنشاء مدينة البعوث الإسلامية والبدأ فى شغلها بالطلبة في 12 ربيع الأول 1379ه/ 15 سبتمبر 1959م.