وفاة 6 أطباء بكورونا في مصر

القاهرة – البلاد

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، وفاة ستة أطباء من أعضائها، توفوا جراء إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، مبينة أن الراحلين، من مختلف الاختصاصات الطبية. وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر إبراهيم الزيات، في وقت سابق، إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، والتي تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد الأطباء المتوفين بسبب المرض 78 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والمتوفين بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر المتوفين حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.