عاصفة الإصابات تهز أمريكا اللاتينية

واشنطن – وكالات

تتعرض أمريكا اللاتينية لهزة صحية عنيفة بسبب إعصار “كوفيد 19” الذي ضربها في الفترة الأخيرة بشدة، ليتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دولها ومنطقة البحر الكاريبي عتبة المليوني مصاب، نصفهم في البرازيل، بينما حصد الوباء حتى أمس (الأحد) أرواح حوالى 50 ألف شخص، وفقا لوكالة “فرانس برس”، استنادا إلى مصادر رسمية.

ومنذ بداية تفشّي الوباء، سجل رسميا في أمريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي ما مجموعه 2.007.621 إصابة، بينها 1.065.579 إصابة في البرازيل، التي بلغ عدد ضحايا الفيروس الفتّاك فيها لغاية اليوم 49976 شخصا. وفي المكسيك سجّلت أكثر من 170 ألف إصابة، بينها 20349 وفاة، وهي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية من حيث أعداد المصابين.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، إذ إنّ دولا عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.