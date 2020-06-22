صوالين الحلاقة ..تحت مجهر المراقبة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي ــ جدة ــ ياسر بن يوسف ـ ابها ــ مرعي عسيري ــ المدينة المنورة ــ محمد قاسم

مع اطلالة صباح امس عادت صوالين الحلاقة الرجالية والنسائية للعمل في جميع مناطق المملكة وذلك بعد توقف استمر نحو اربعة اشهر، ولان الظرف استثنائي فقد كان كل شيء مرتبا مسبقا حيث يرتدي الزبائن والحلاقون الكمامات والقفازات فضلا عن ارتداء الحلاقين “مريولا” بلاستيكيا ووضع قناع بلاستيكي على وجوههم .

” البلاد ” التقت بعدد من زبائن صوالين الحلاقة فأوضحوا أنهم يطبقون كافة الاجراءات الاحترازية خوفا على انفسهم واسرهم ، لافتين أن الجهات المختصة تراقب بمجهر دقيق ذي مصداقية هذه المحلات بعد السماح بعودة الحياة الى طبيعتها.



في البداية قال ياسر أبو خالد ان الجهات المختصة سمحت بعودة الصوالين للعمل بعد التاكد من تطبيقها للاجراءات الاحترازية انطلاقا من الحرص على سلامة مرتاديها من مواطنين ومقيمين.

كما اجمع كل من علي محمد ومحمد حميد وناجي الجهني ومحمد محمود وبو تركي فلفلان انهم تواجدوا في هذه المحلات لحلق شعرهم ولكن بحذر شديد مطبقين شعار العودة بحذر بكل ما يحمله هذا الشعار من معنى او لنقل معاني عدة لافتين إلى أن عدم المامهم الجيد بفن الحلاقة طوال فترة المنع جعلهم يبادرون بارتياد صوالين الحلاقة في اول يوم تعود فيه الحياة الى طبيعتها وهم يطبقون الاجراءات الاحترازية والوقائية وعند دخولهم الى صوالين الحلاقة وجدوا ان المشهد مغاير لما كان في السابق من حيث النظافة والترتيب والتعقيم وارتداء الحلاقين ملابس واقية وكمامات وقفازات الامر الذي يطمئن كل زبون كما ان الجهات المختصة تواصل مراقبة هذه الصوالين بدقة للتأكد من تطبيقها الاجراءات الاحترازية من حيث التعقيم ولبس الكمامات والقفازات ونظافة ادوات الحلاقة.



عودة بحذر

وفي الجانب الاخر رفض عدد من المواطنين ارتياد محلات صالونات الحلاقة خاصة في الوقت الحاضر قبل زوال هذه الجائحة تماما وحصول الرقم صفر في احصائيات وزارة الصحة حيث قال عبد الله بن دحيم الدهاس المستشار التربوي اعتقد انني سوف احتاج لفترة تمتد الى ما بعد موسم الحج القادم للبدء في التفكير للذهاب لصالونات الحلاقة وذلك حتى تتضح الرؤية تماما تجاه هذا الفيروس ومعدلات انتشاره وذلك حفاظا على صحتي وصحة عائلتي مشيرا إلى ان الحلاقة اصبحت من الكماليات التي من الممكن الاستغناء عنها والقيام بها في المنزل خاصة بعد التجارب خلال الفترة الماضية.

واضاف انه خلال فنرة العزل تعودت ان احلق لنفسي وانه سوف يضطر للاستمرار في ذلك حتى تزول الجائحة بدون رجعة رقم يقينه ان الجهات المختصة تطبق الاجراءات الاحترازية بدقة.

رصد التجاوزات

من جهته قال عبد المنعم بخاري سوف أحجم عن ارتياد صوالين الحلاقة خلال هذه الفترة وهي من وجهة نظري من ضمن الاحترازات التي تعود عليها خلال فترة العزل المنزلي واضاف ان جميع صوالين الحلاقة الرجالية والنسائية سوف تكون تحت مجهر الجهات المختصة واي تجاوزات منها سوف يعرضها للاغلاق والغرامات.

وفي السياق نفسه اوضح حامد بن سعود القرشي انا كنت من عملاء صالونات الحلاقة ولكن مع ظهور وباء كورونا بدأت احلق لنفسي في المنزل وسوف استمر بذلك حتى تغادر هذه الجائحة.



تكثيف الجولات

وفي سياق متصل شددت أمانة محافظة جدة على محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائي بضرورة التزام تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة ، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة لكل نشاط تجاري ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة والقفازات وتوفير عبوات التعقيم والتطهير.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني بأنه بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية سيتم استمرار منع تقديم المعسل والشيشة بداخل المقاهي وإغلاق أماكن العاب الأطفال في المطاعم ، كما سيتم استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإغلاق المحلات المخالفة للتعليمات والقرارات البلدية الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وتوفير وحدات ثابتة للفحص البصري على مداخل المولات ومراكز التسوق لفحص كافة المرتادين بأجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية او أكثر .



وأشار إلى مراعاة وضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخل هذه المحال ، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المركز وفي دورات المياه وأمام المصاعد والسلالم الكهربائية ، والتطهير الدوري لمواقف السيارات ، مع إلزام كافة المرتادين بارتداء الكمامات ، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية فقط مثل ” أبل باي ، فيزا.. ” مع توفير الحاويات المخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات بعد التسوق ، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبين المهندس الزهراني أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي والمطاعم والمقاهي للتأكد من عدم تقديم الشيش والمعسل بها ، وتطبيق وإنفاذ الإجراءات والتدابير الوقائية ، مع تخصيص جولات تفتيشية على محال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي للتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات ، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



تطبيق التباعد

وفي المبنى الرئيسي لامانة العاصمة المقدسة كان لـ”البلاد” جولة لاستطلاع رأي مسؤولبها باعتبارها الجهاز المشرف على اعمال صالونات الحلاقة فأوضح المهندس سمير سمرقندي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والمتحدث الإعلامي أنه تم ابلاغ جميع صالونات الحلاقة بالاجراءات الاحترازية الواجب توفرها ومن ابرزها واهمها استقبال العملاء بحجز مسبق ان امكن مع الانتظار خارج الصالون او تطبيق التباعد الجسدي مع قيام العمال بغسل ايديهم بالماء الدافيء والصابون بشكل مكرر، وكذلك منع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي قد تؤدي الى الا زدحام.

واضاف المهندس السمرقندي ان الاشتراطات اشتملت ايضا على استخدام ادوات السلامة والحماية مثل لبس الكمامة والقفازات ودرع الوجه النظارة والرداء القماش والسترة والرداء البلاستيكي والسترة ورداء القص وشريط الرقبة لافتا إلى أن هناك اشتراطات تتعلق ببئية محلات الحلاقة منها تنظيف الاسطح كل ساعتين وكذلك تنظيف وتطهير هذه المحلات جيدا قبل اعادة فتحها مع اهمية غسل ادوات الحلاقة بالماء الساخن والصابون المطهر يوميا وبشكل مكرر وكذلك منع جلوس المرافقين للعملاء داخل المحل.



وحول ما يجب على العاملين اتخاذه تجاه العملاء قال: من ابرز ذلك استخدام ادوات حلاقة جديدة لكل عميل وان يتم تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد مع الاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الاخرى كتنظيف البشرة وخلافها.

واضاف ان الامانة وبلدياتها الفرعية والادارة العامة لصحة البئية ستقوم بجولات ميدانية مكثفة على جميع محلات صوالين الحلاقة للتأكد من مدى تطبيقها الاجراءات الاحترازية والوقائية.

إلى ذلك بدأت أمانة منطقة عسير بتطبيق خطة شاملة للرقابة على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تفعيل كافة وسائل الوقاية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر صوالين الحلاقة والمشاغل.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن فرق الرقابة قد بدأت بتكثيف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة و مشاغل التجميل، بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بكافة الضوابط و الاشتراطات الوقائية و الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي من شأنها حماية العملاء والموظفين على حد سواء.

مبينا بأن أمانة المنطقة تهدف من هذه الحملات المكثفة رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظا على صحة الجميع وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها.