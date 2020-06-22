العراق: تعزيز العلاقات مع المملكة.. والخليج أولوية

بغداد – البلاد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع السعودية ودول الخليج. وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر” أمس (الأحد): “في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أكدت أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية توسيع التعاون مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بالأخص الاقتصادية والأمنية”، كما أشار إلى أن “سياسة العراق مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة”.

يأتي هذا في وقت تتسم سياسة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بالانفتاح على دول الخليج، إذ أكد الكاظمي في وقت سابق أن العلاقات العراقية – السعودية هي المفتاح الرئيسي لمشاكل وحلول الأزمات في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، كشفتْ وزارة الخارجية العراقية عن عدة مسارات أساسية وضعتها الحكومة للدبلوماسيّة والسياسة الخارجيّة ولمُواجَهة التحدّيات التي تواجه العراق والمنطقة، في مقدمتها إبعاد البلاد عن أن تكون ساحة صراعات خارجيّة، وحفظ السيادة. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، إن الحكومة وضعت في سُلّم أولويّاتها عدة مسارات لمُواجَهة التحدّيات التي تواجه العراق، والمنطقة، ومنها: إبعاد العراق عن أن يكون ساحة صراعات خارجيّة، وحفظ السيادة، والحفاظ على استقلال القرار السياسيّ، وأن يكون العراق عضوًا فاعلًا في المُبادرات السياسيّة التي تهدف لحلحلة الأزمات التي تتعرّض لها المنطقة، ولاسيّما الدول العربيّة، علاوة على ذلك التعاون البناء في مُواجَهة الآثار الاقتصاديّة والصحّية جراء تفشّي الجائحة الفيروسيّة، والتكريس لمزيد من التوازن في الانفتاح والتوازن في العلاقات الخارجية.