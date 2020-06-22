الصين تصارع «الموجة الثانية».. وتحسن روسي

عواصم – وكالات

باتت الصين تصارع لأجل النجاة من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بعد أن عادت الإصابات في الظهور خلال الفترة الأخيرة، ما جعل الهلع يتواصل في العاصمة وبكين والمدن الأخرى، خوفا من تزايد الحالات مجددا، في ظل اجتهاد السلطات الصحية لإعادة الأمور إلى الحالة “الصفرية”.

وأعلنت الصين أمس (الأحد)، تسجيل 26 إصابة جديدة في الوقت الذي تواصل فيه العاصمة بكين محاربة تفشي جديد للمرض متمركز في أكبر سوق زراعي بالمدينة، فيما ذكرت السلطات الصحية أن من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 22 حالة في بكين وثلاث في مقاطعة خبي المحيطة بها، والإبلاغ عن حالة واحدة قادمة من الخارج في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.

وفي روسيا تحسن الوضع الصحي نوعا ما بانخفاض الإصابات اليومية إلى حاجز الـ7 آلاف إصابة بدلا عن الارتفاع السابق الذي تعدى 10 آلاف حالة، وفقا لمركز الطوارئ الروسي، الذي أشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 339.711 حالة، بينما لا تزال الهند تغرق في الإصابات مسجلة 15413 إصابة جديدة، و306 حالات وفاة، حسبما ذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، ليصل إجمالي الإصابات إلى ما يفوق الـ412 ألف حالة.

ويتأرجح وضع السودان الصحي بين ارتفاع وانخفاض الإصابات، إذ سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 164 إصابة جديدة، مقارنة بـ100 إصابة في اليوم السابق، مع سعي دائم لخفض عدد الحالات واجتهاد لعلاج المصابين، فيما اقتربت عمان من حاجز الـ30 ألف إصابة منذ بداية تفشي المرض، عندما سجلت أكثر من 900 حالة أمس، في وقت سجلت ألمانيا 687 إصابة، وفقا لمعهد “روبرت كوخ”، وبلغاريا 117 إصابة، وكازاخستان 446 إصابة، وكوريا الجنوبية 48 إصابة، وموريتانيا 192 إصابة جديدة.