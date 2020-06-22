الالتزام بالاحترازات الوقائية عامل مهم لمكافحة الجائحة

جدة – البلاد

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة. وقال في تغريدة له على “تويتر”، إنه من المهم جدا في المرحلة القادمة أن “نعود بحذر”، من خلال الالتزام بالاحترازات الصحية. وأضاف “الوقاية مهمة لحمايتكم ولحماية من تحبون”.

ولفتت وزارة الصحة أمس (الأحد)، إلى أن القضاء على جائحة كورونا يحتاج تضافر جهود الجميع، مبينة في تغريدة على “تويتر”، أن “تحميل تطبيق توكلنا يساعد العاملين في المجال الصحي على القيام بواجبهم، كما يساعد الجهات الأخرى على القيام بدورها في مكافحة الجائحة”. ودعت الوزارة الجميع إلى تحميل تطبيق “تباعد” المعتمد من قبلها. وتابعت “يوفر التطبيق إمكانية التحقق في حال مخالطتك لأحد المصابين بفيروس كورونا،

كما أنه يمكن المصابين من تنبيه الأشخاص الذين خالطوهم”. ونوهت إلى أهمية تجنب المصافحة التي تتسبب في العدوى للكثيرين، قائلة: “يدك التي تمدها للسلام عليهم، قد تكون سببا لنقل العدوى لهم”، فيما حثت على ترك مسافة آمنة بين الأشخاص، ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل. ولم تغفل وزارة الصحة حماية كبار السن من عدوى فيروس كورونا المستجد، بل شددت على أهمية الحرص عليهم عند زيارتهم، مؤكدة أنه “عند زيارة كبار السن، واجبنا نعتني فيهم ونحرص على سلامتهم”، وذلك عبر الإجراءات الوقائية السليمة التي تنوه الوزارة دوما باتباعها لحماية الأفراد والمجتمع من “كوفيد 19”.