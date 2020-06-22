إيران مهددة ببقاء المستجد لعامين

طهران – وكالات

أكد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أمس (الأحد)، أن بلاده لا تزال تواجه الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا الذي سيبقى لمدة عامين على الأقل، في ظل ارتفاع عدد ضحايا الفيروس المستجد في البلاد، حيث أصبحت إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة، بتسجيلها لأكثر من 202 ألف إصابة وقرابة 10 آلاف وفاة.

وقال نمكي في بيان له: “لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس”، مضيفاً: “أكثر من 87% من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة”.

إلى ذلك، تجاوزت معدلات الوفاة خلال معظم أيام الأسبوع الماضي 100 حالة للمرة الأولى وذلك منذ شهرين، وهي زيادة أوضح المسؤولون أنها ترجع إلى عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وقلة استخدام الكمامات.