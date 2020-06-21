وزارة العدل تصدر الدليل الاسترشادي لخدمة التقاضي الإلكتروني

البلاد : متابعات

أصدرت وزارة العدل الدليل الاسترشادي لخدمة التقاضي الإلكتروني، المتضمن شرحاً مفصلاً لخطوات الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.

ويتضمن الدليل شرحاً مفصلاً لخطوات تبادل المذكرات والرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وطريقة رفع المرفقات المطلوبة وطريقة طلب تمديد مدة الترافع، وكذلك شرحاً لطريقة الترافع عبر الاتصال المرئي، ونماذج للرسائل النصية للخدمة.

وأوضحت الوزارة أن الجلسات القضائية لا تحتاج إلى حجز موعد، حيث ستصل للمستفيد رسالة نصية (SMS) على جواله بتحويل قضيته إلى مسار التقاضي الإلكتروني، تتضمن الموعد المحدد ورابط حضور الجلسة عن بُعد.

وأكدت الوزارة أن خدمة حجز المواعيد الحالية تتيح للمستفيد طلب موعد لحضور المرافق العدلية عند الحاجة لإجراء خدمة غير متوفرة ضمن الخدمات الإلكترونية في بوابة ناجز najiz.sa.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه بإطلاق خدمة “التقاضي الإلكتروني”، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.

وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة “التقاضي الإلكتروني” الخاصة بالوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة التقاضي الإلكتروني تحافظ على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة من شأنها تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.

ودعت الوزارة إلى تحميل الدليل من خلال الرابط:https://www.moj.gov.sa/Documents/ManualForRemoteLitigation.pdf