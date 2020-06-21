العسل والمياه لمواجهة فيروس كورونا

مواجهة فيروس كورونا المستجد، لا تفتأ الأجهزة الطبية في العالم عن مواجهته سواء بإجراءات وقائية أو طبية أو إرشادات صحية مختلفة.

ولكن هناك نوع معين من الغذاء أوصت به وزارة الصحة المصرية لدعم المناعة التي تعتبر السلاح الوحيد لمواجهة الفيروس وقتله في مهده.

وذلك في ظل عدم التوصل واعتماد لقاح بعينه ضد الفيروس القاتل.

والأمر الذي نصحت به الوزارة مؤخرا كان تناول العسل وكوب من المياه، لرفع كفاءة الجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

لكن تقوية الجهاز المناعي لم تكن الفائدة الوحيدة للعسل، بل هناك العديد من الفوائد والتي ذكرها موقع “Brightside”.

العسل هو أحد مضادات الأكسدة المفيدة للجسم، وتناوله يوميا بانتظام يطهر الجسم من السموم الموجودة بداخله.

إضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا، ومن فوائده الأخرى، التي اعتبرها الأطباء علاجا سحريا وغير متوقع لأعراض أخرى غير كورونا:

1- فقدان الوزن

الأطباء دائما ينصحون بتجنب جميع الحلويات التي تحتوي على السكر فيما عدا العسل.

حيث إن تركيبته مختلفة عن الموجودة في الحلويات الأخرى، ويعزز من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي فقدان الوزن الزائد.

2- يخفض من مستويات الكوليسترول:

لا يحتوي العسل على الكوليسترول وتسهم مكوناته وفيتاميناته على خفض مستويات الكوليسترول.

لذا تناول العسل اليومي له تأثير مفيد على مستوى المركبات المضادة للأكسدة في الجسم التي يمكن أن تحارب الكوليسترول الزائد.

3- تحافظ على صحة القلب:

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل تمنع تضييق الشرايين الذي يؤدي إلى فشل القلب او تدهور الذاكرة والصداع.

4- تحسين الذاكرة:

وهي وظيفة مهمة حاليا لطلبة الثانوية العامة، الذين بدأوا أول امتحاناتهم اليوم، فبحسب ما أثبتت الأبحاث، فإن العسل له القدرة على مقاومة الإجهاد، ويقوي من نظام الدفاع المضاد للأكسدة الخلوي، كما يحتوي العسل على الكالسيوم الذي تمتصه الدماغ بسهولة فيحسن من أدائها.

5- يساعد على النوم العميق:

يزيد السكر الموجود في العسل من مستوى الأنسولين في الدم، ويتم بعد ذلك إطلاق السيروتونين وهو هرمون يساعد على النوم العميق، هو أيضا أمر مهم لطلبة الثانوية العامة خلال اليوم الأول.

6- ينظف الجهاز الهضمي:

يعتبر العسل من أقوى المطهرات في الجهاز الهضمي، لذا يُوصَى بتناول ملعقة من العسل مع المياه على معدة فارغة، حتى يقضي على السموم ويمنع أمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى أنه يشفي الجروح الصغيرة في الغشاء المخاطي.

7- يهدئ الأعصاب:

يساعد الجلوكوز الموجود في العسل على تهدئة الأعصاب وتخفيف التعب والإرهاق من جسم الإنسان، وضروري لعمل الخلايا العصبية ويتم امتصاصه بسرعك في الدم، ما يعزز الاسترخاء والتخفيف من الاضطرابات النفسية.