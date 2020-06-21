مأساة “أم الأسرى” تجدد اشتعال غزة

البلاد – مها العواودة

اعتداء عناصر في غزة على عميدة أمهات الأسرى الفلسطينيين أم جبر وشاح الثمانينية وابنتيها ، نكأ جراح غزة وأشعل حالة غضب عارمة ، حيث فجر هذا الاعتداء الآثم على السيدة العجوز التي تشكل “أيقونة نضالية” فريدة في تاريخ المرأة الفلسطينية ، إدانات واسعة ومطالبات بضرورة محاسبة المتورطين.

وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حركة حماس المسؤولية الكاملة على استمرار انتهاكات بعض عناصرها بحق الصحفيين بقطاع غزة، والتي كان آخرها اختطاف الصحفي الجريح محمود اللوح من داخل منزله في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة من قبل جيب مدني، بعد ساعات من اعتقال الصحفي توفيق أبو جراد .

كما طالبت النقابة كافة المراكز الحقوقية والإنسانية العاملة في القطاع لتحمل مسؤولياتها في الكشف عن هذه الممارسات التعسفية ، واتخاذ إجراءات ضاغطة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها.

في السياق استنكر المستشار زيد الأيوبي رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية قيام عناصر باختطاف صحفيين نقلوا للعالم واقعة الاعتداء على أم الأسرى ، معتبرا ذلك فعلا إجراميا غير أخلاقي ومنافيا لكل القيم الإنسانية والوطنية الفلسطينية.

ودعا المحامي الأيوبي كل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ونقابات واتحادات الصحفيين الدولية والاقليمية للتحرك العاجل لفضح تلك الاعتداءات، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.