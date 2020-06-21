نرمين عباس

هوية العلامة التجارية هي واحدة من أكثر الاستراتيجيات فعالية

التي يمكن للشركات من أي حجم استخدامها لكسب ميزة تنافسية

في عالم اليوم الرقمي ، إذا لم يكن لدى الشركة هوية علامة تجارية قوية

فستواجه الكثير من المشاكل في مواكبة منافسيها

في الواقع ، في سوق اليوم شديد التنافسية ، تعد هوية العلامة التجارية واحدة من أكثر الاستراتيجيات الفعالة

التي يمكن للشركات من أي حجم استخدامها للحصول على ميزة تنافسية

لذلك ، في الشطور التالية ، سنستعرض لك أهم النصائح لمساعدتك في تطوير هوية قوية للعلامة التجارية والتي لا تنسى تجعل العملاء يفكرون بشركتك مرارًا وتكرارًا

ما هي هوية العلامة التجارية؟

بشكل أساسي ، تتضمن هوية العلامة التجارية جميع العناصر المرئية للعلامة التجارية

وهذا يشمل الألوان والرسائل والصوت والتصميم والأسلوب والشعارات ، على سبيل المثال لا الحصر

بمعنى آخر ، إنها الطريقة التي تقدم بها الشركة أو الكيان التجاري نفسه للجمهور بالإضافة إلى كيفية فصلهم عن منافسيهم

في كثير من الحالات ، غالبًا ما يخلط الناس بين مصطلح هوية العلامة التجارية ومصطلحات مماثلة مثل العلامة التجارية والعلامة التجارية

ومع ذلك ، فإن لكل مصطلح من هذه المصطلحات معنى خاص به ومميز تمامًا

لذلك عندما نتحدث عن هوية العلامة التجارية ، فإننا نتحدث بشكل أساسي عما سيشاهده عملاؤك المحتملون والمنافسون عندما يفكرون في علامتك التجارية

هذا يتضمن :-

الشعار أو العلامات التجارية

اختلافات الشعار

ألوان العلامة التجارية ومخططات الألوان

الخط المستخدم بواسطة العلامة التجارية

صور متناسقة ونمط المحتوى

أدلة نمط العلامة التجارية

أسماء المجال وأسماء المجالات الفرعية

عادة ، سترى الشركات الكبيرة تحافظ على هوية علامتها التجارية بعناية

في الواقع ، لدى معظم الشركات الكبرى أقسام كاملة مخصصة خصيصًا لبناء والحفاظ على هوية علامتها التجارية وسمعتها

ومع ذلك ، بغض النظر عن حجم عملك ، من المهم أن تأخذ الوقت الكافي لبناء هوية قوية لا تنسى للعلامة التجارية

مما سيساعد علامتك التجارية على التواصل مع عملائها الحاليين والآفاق المستقبلية

كيف يمكنك تحديد هوية قوية لا تنسى لعلامتك التجارية؟

هناك ثلاث خطوات حاسمة في إنشاء هوية قوية للعلامة التجارية :-

ابحث في السوق الخاص بك

الخطوة الأولى في إنشاء هوية قوية للعلامة التجارية هي إجراء أبحاث السوق

يتيح لك ذلك معرفة المزيد عن مجالك والجمهور المستهدف وكيفية ارتباط منتجات علامتك التجارية بها

لإكمال جولة شاملة من البحث ، ستحتاج إلى البحث في بعض المجالات الرئيسية في السوق ، مثل جمهورك الأساسي ، وعروض البيع الفريدة ، وكذلك منافسيك

في هذه المرحلة ، ستحتاج أيضًا إلى بدء البحث في أسماء النطاقات المحتملة لعلامتك التجارية

من المهم ألا تقلل أبدًا من فعالية وجود اسم نطاق جيد لا ينسى. لذلك

من المستحسن البدء مبكرًا في البحث عن اسم النطاق الخاص بك ، للتأكد من أن أفضل المجالات لا يأخذها منافسوك

من الجيد أيضًا العمل على إنشاء بيان مهمة وشخصية علامتك التجارية بوضوح

وكل ذلك سيساعدك على تحديد أفضل الطرق لتقديم منتجاتك وخدماتك وربطها بجمهورك

بعد ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالبحث عن جمهورك المستهدف ، أدرك أنه من خلال فهم الأشخاص الذين تريد البيع لهم ، ستتمكن من تحديد أفضل المنتجات التي تعرض عليهم

للقيام بذلك ، تحتاج إلى البحث عن منافسيك ومعرفة ما يفعلونه حاليًا لجذب عملائهم

وبعد ذلك ، ستتمكن من التركيز على نقاط ضعفهم والاستفادة منها بنفسك

أخيرًا ، بصفتك مالك نشاط تجاري أو محترف تسويق في شركة كبيرة ، فأنت تعرف بالفعل ما تقدمه شركتك أو مؤسستك

وتحتاج إلى التأكد من أن هوية علامتك التجارية لها بيان مهمة محدد بوضوح ، والذي يتيح للمستهلكين معرفة ما تقوم به شركتك

أنشئ شعارك وإرشادات هوية علامتك التجارية

بعد أن تجري بحثًا في صناعتك وتفهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل

حان الوقت لإضفاء الحيوية على هوية علامتك التجارية

تتمثل الخطوة الأولى في بناء هوية قوية للعلامة التجارية في إنشاء شعار لا يُنسى أو تحسين الشعار الحالي لمؤسستك

على الرغم من أن شعارك بعيد تمامًا عن هوية علامتك التجارية بالكامل

إلا أنه مكون حيوي ، لأنه يميل إلى أن يكون أحد أكثر الجوانب التي لا تنسى في أي علامة تجارية

فكر في الأمر ، سيكون شعارك على جميع أصول عملك تقريبًا ، بدءًا من رؤوس مواقع الويب وبطاقات العمل إلى منتجاتك وتغليفك

ولكن بالإضافة إلى إنشاء شعار لا ينسى ، يجب أن تكون متسقًا في تمثيل عملك من خلال كل ما تفعله. هذا ببساطة يساعد على بناء الألفة والثقة مع جمهورك

لذلك ، يجب أن يكون كل شيء من الألوان التي تستخدمها إلى الخطوط على موقع الويب الخاص بك متسقًا في جميع الأوقات

بشكل أساسي ، تحديد إرشادات العلامة التجارية كل ما يجب فعله وما لا يجب فعله لعلامتك التجارية

يشمل ذلك الألوان والشعارات التي يجب استخدامها في التصميم

ومجال العلامة التجارية والنطاقات الفرعية ، والخطوط وأنماط المواد التسويقية ، ونبرة الصوت ونوع اللغة ، وشخصيات الجمهور ، وكل شيء آخر يفسر هوية العلامة التجارية

استمر في مراقبة هوية علامتك التجارية وتحسينها

بمجرد قيامك بالبحث في مجالك وتحديد هوية العلامة التجارية بوضوح ، فإن إكمال التحليل الرباعيمهم لمساعدتك على فهم ما إذا كانت استراتيجيتك فعالة أم لا

يشير مصطلح التحليل الرباعي إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وهي :-

نقاط القوة: عند تحليل هوية علامتك التجارية ، اذكر جميع السمات والخصائص الإيجابية لعلامتك التجارية وهذا يوفر لك ميزة تنافسية في مجال عملك ، مع معرفة ما يميزك

عند تحليل هوية علامتك التجارية ، اذكر جميع السمات والخصائص الإيجابية لعلامتك التجارية وهذا يوفر لك ميزة تنافسية في مجال عملك ، مع معرفة ما يميزك نقاط الضعف: هنا ، تريد تحديد الخصائص التي تضر بعلامتك التجارية من خلال تحديد نقاط ضعفك ، يمكنك معرفة المكان الذي تحتاج إليه لتحسين صورة علامتك التجارية في المستقبل

هنا ، تريد تحديد الخصائص التي تضر بعلامتك التجارية من خلال تحديد نقاط ضعفك ، يمكنك معرفة المكان الذي تحتاج إليه لتحسين صورة علامتك التجارية في المستقبل الفرص: كن دائمًا على اطلاع بالتغييرات أو الاتجاهات التي تحدث في صناعتك من خلال فهم الأنماط والاتجاهات الحالية ، يمكنك التركيز على كيفية الاستفادة منها بنفسك

كن دائمًا على اطلاع بالتغييرات أو الاتجاهات التي تحدث في صناعتك من خلال فهم الأنماط والاتجاهات الحالية ، يمكنك التركيز على كيفية الاستفادة منها بنفسك التهديدات: من الجيد دائمًا معرفة وفهم جميع العناصر التي يمكن أن تسبب مشاكل لعملك في المستقبل من خلال معرفة التهديدات الموجودة ، ستكون قادرًا على الاستعداد لها والتخفيف من مخاطر الأعمال قدر الإمكان

ما أهمية مراقبة العلامة التجارية؟

عند استخدامها بشكل استراتيجي ، يمكن أن تساعد مراقبة العلامة التجارية الشركات على جذب العملاء واكتسابهم والاحتفاظ بهم

حيث يمكن استخدام مراقبة العلامة التجارية لمساعدتك على تحسين تأثير التسويق الخاص بك

يمكن أيضًا استخدام مراقبة العلامة التجارية لمساعدتك على معرفة المزيد عن عملائك وكيف يمكنك تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل

بعبارة أخرى ، سيساعدك ذلك في محاذاة المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليًا مع ما يبحث عنه عملاؤك الحاليون المحتملون

أخيرًا ، يمكن استخدام مراقبة العلامة التجارية لمساعدتك على تحسين خدمة العملاء والاحتفاظ بهم

في النهاية ، من خلال الاستماع إلى ما يقوله عملاؤك ، يمكنك عرض المنتجات والخدمات التي يريدونها ويحتاجونها حقًا

وهذا يؤدي إلى الاحتفاظ بالعميل بشكل أفضل وزيادة المبيعات لعملك

للخطر.

أخيرا.. كيف تطور هوية تجارية قوية في عام 2020

من المهم أن نفهم أن هوية علامتك التجارية هي أكثر بكثير من مجرد شعار أو لوحة ألوان مختارة

في الواقع ، تتعلق هوية علامتك التجارية بجميع العناصر المرئية لعلامتك التجارية والمراسلات ، وكلها مرتبطة في حزمة واحدة

وفي الأساس ، إنها شخصية علامتك التجارية ، كما لو كانت شخصًا حقيقيًا

لكن لا يساعد وجود هوية علامة تجارية واضحة في جعل علامتك التجارية لا تُنسى فحسب ، بل يساعد أيضًا على خلق الثقة والألفة بينك وبين عملائك

من خلال التعرف على جمهورك وفهم نقاط البيع الفريدة لعلامتك التجارية والحفاظ على تناسق العناصر المرئية الخاصة بك في جميع أنحاء أصول شركتك

ستكون في طريقك إلى إنشاء هوية علامة تجارية فريدة حقًا لا تنسى