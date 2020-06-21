فحص «كوفيد» لعمال توصيل الطلبات

بكين – وكالات

بدأ المسؤولون في العاصمة الصينية بكين في إجراء اختبارات لأفراد توصيل الطعام والطرود في إطار تعزيز الجهود الرامية لوقف تفشي فيروس كورونا. قالت صحيفة “بكين نيوز” المدعومة من الدولة، أمس (السبت)، إن المسؤولين وسعوا الاختبارات عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة منذ ظهور سلسلة من الإصابات الجديدة المرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة قبل أسبوع. ويمثل هذا أول تفش للفيروس في بكين منذ شهور، وقد تجاوز الآن الأعداد التي سجلت خلال الذروة السابقة في أوائل فبراير الماضي. وركزت اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في بادئ الأمر على المناطق السكنية قرب سوق شينفادي التي تقع على مساحة واسعة، وعلى العاملين والمتسوقين هناك، بينما يركز المسؤولين الآن على عشرات الآلاف من أفراد توصيل الطلبات، الذين يجوبون المدينة عادة بمركبات ذات ثلاث عجلات أو دراجات نارية.