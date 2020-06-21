رقم «مأساوي» في البرازيل.. والمكسيك في خطر

عواصم – وكالات

وصلت البرازيل إلى رقم مأساوي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، مسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 55 ألف حالة، متخطية حاجز المليون إصابة منذ بدء تفشي “كوفيد 19″، حسب ما أعلنت وزارة الصحة، مؤكدة أن إجمالي الوفيات لامس الـ50 ألف.

وينتشر الفيروس المستجد بسرعة مفزعة في أكبر بلد لاتيني مع عدم وجود علامة على التباطؤ، حيث قامت المدن الكبرى برفع تدابير التباعد الاجتماعي، وبدأت في إعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأعمال غير الضرورية، فيما يعتقد خبراء، وفقا لما نقلته شبكة “سي إن إن”، أن عدد الحالات، بهذا المعدل” يمكن أن يتجاوز الولايات المتحدة، وقد تصبح البرازيل قريبا الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في العالم بأسره.

وتمضي المكسيك على خطى البرازيل في ارتقاع حالات الإصابات، ما يعرضها للخطر في ظل تسجيلها أكثر من 20 ألف إصابة أمس (السبت)، وفقا لمدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، الذي أكد أن الفيروس أودى بحياة 47 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية. بالمقابل، استأنفت باكستان أمس رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، مبينا أن التصريح بتسيير الرحلات الجوية الدولية من المطارات الباكستانية ربما يخضع لقيود من حين لآخر بناء على تطورات سيناريو فيروس كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكولات الصحية.

إلى ذلك، أعلنت المغرب توسيع إجراءات تخفيف الحجر الصحي لتشمل معظم أرجاء البلاد، ابتداء من 24 يونيو، مع استثناء خمس مدن، وفقا لبيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة. وسجلت روسيا 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، والهند 14516 إصابة، والصين 27 إصابة، وألمانيا 601 إصابة، وأفغانستان 546 إصابة، والسودان 100 إصابة، و7 وفيات.