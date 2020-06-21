تقرير كندي: قطر دولة استبدادية وسجن للأجانب

البلاد – وكالات

شنت قناة “CBC” الكندية هجومًا واسعًا على قطر بعد منعها موظفين كنديين من السفر، وتهديدهم بالفصل في حال سفرهم إلى بلدانهم في عطلة الصيف.

ووصفت قطر بالدولة الاستبدادية والموبوءة بفيروس كورونا، حيث إن لديها أكبر عدد من الإصابات في العالم مقارنة بعدد السكان. وتحدثت عن خشية الموظفين الكنديين من التحدث بسبب خوفهم من انتقام الحكومة الاستبدادية بخلاف سوء تعاملها مع العاملين الأجانب.

وقال التقرير إن الموظفين الكنديين في الحرم الجامعي لكلية شمال الأطلسي في قطر، يشعرون بأنهم محاصرون في الدولة الاستبدادية، التي لديها أعلى معدل للفرد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم، بسبب توجيه جديد من رئيس الكلية.

وبينما تتعامل قطر مع تفشي الفيروس، حيث تسجل أكثر من 1000 حالة جديدة في اليوم في بلد يبلغ عدد سكانه 2.8 مليون شخص، تم إخبار الموظفين مؤخرًا أنهم قد يفقدون وظائفهم إذا عادوا إلى أوطانهم خلال أشهر الصيف الحار.

وتحدث العديد من الموظفين إلى “سي بي سي نيوز” بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، خوفًا من فصلهم أو تعرضهم للانتقام من الحكومة القطرية، التي تعاقدت مع الجامعة لفتح كلية لديها، وقال أحد الموظفين إن : “العيش في بلد كانت فيه، لأسابيع، أعلى نسبة للفرد من حالات كوفيد-19 الإيجابية في العالم أمر مرهق للغاية، والعديد من موظفي الجامعة حريصون على المغادرة في الصيف”.

وفي بيان موجز، أكدت الكلية الكندية أن الموظفين يتحملون عواقب سفرهم على مسؤوليتهم الخاصة، ويمكن إنهاء عقودهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في الوقت المحدد.

وأضاف التقرير أن قطر تتعامل بسوء مع الأجانب، ووصلت الإساءة إلى العائدين إلى البلاد حيث تم إخبار الكنديين بأنهم سيضطرون إلى حجز غرفة في فندق صحي لمدة 14 يومًا عند عودتهم على حسابهم ويجب حجز غرفة الفندق قبل أن يتمكنوا من مغادرة البلاد!، وبحسب التقرير ستكون التكلفة حوالي 5000 دولار لفترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.