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3379 إصابة جديدة بكورونا⁩ في المملكة و2213 حالة شفاء

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1441 هـ      21 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد 21 يونيو 2020 م  ، عن تسجيل  (3379) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة  في المملكة إلى (157612)  حالة. فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا بالمملكة إلى (55215 ) حالة ، منها (2027) حالة حرجة .

كما اعلنت الصحة عن تسجيل (2213 ) حالة تماثلت للشفاء ، ليصل مجموع المتعافين إلى ( 101130) حالة تعافي ، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى ( 1267)  حالة بعد تسجيل ( 37 )  حالة وفاة جديدة.

صحيفة البلاد

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