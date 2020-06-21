3379 إصابة جديدة بكورونا⁩ في المملكة و2213 حالة شفاء

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد 21 يونيو 2020 م ، عن تسجيل (3379) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى (157612) حالة. فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا بالمملكة إلى (55215 ) حالة ، منها (2027) حالة حرجة .

كما اعلنت الصحة عن تسجيل (2213 ) حالة تماثلت للشفاء ، ليصل مجموع المتعافين إلى ( 101130) حالة تعافي ، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى ( 1267) حالة بعد تسجيل ( 37 ) حالة وفاة جديدة.