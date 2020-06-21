الصحة العالمية: كورونا قدم لبكين من أوروبا

جنيف – وكالات

أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان، أن المنظمة تلقت سلالات جينية من الصين تتضمن أحدث تفشي لفيروس كورونا في العاصمة بكين، وقال إنه على ما يبدو أن الفيروس “صدر من أوروبا”. ولفت في مؤتمر صحفي إلى أن “سلالات البكتيريا والفيروسات تنتقل حول العالم من خلال الجائحة”. وأضاف أن العديد من الفيروسات في نيويورك “كانت من أصل أوروبي، لكن هذا لا يعني أن أوروبا بالضرورة هي المصدر الأصلي”. وتابع “على الأرجح المرض استورد من خارج بكين في مرحلة ما،” موضحا أن “الوقوف على متى حدث ذلك وطول سلسلة العدوى مهم”. وأوضح رايان وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، أن العديد من سلالات فيروس كورونا المنتشرة في نيويورك قد تكون مرتبطة أيضا بأوروبا، مشيرا إلى أن تحليل سلاسل الجينات حتى الآن يشير إلى أن الفيروس انتشر إلى أشخاص في الصين من بشر آخرين، بدلا من الانتقال من الحيوانات مباشرة إلى البشر. واعتبر رايان أن “التفشي الأخير في الصين يبدو أنه من أصل بشري”، داعيا لتحقيق مفصل لمعرفة كيف تسببت “الحالات المستوردة” في مثل هذه البؤرة الكبيرة.