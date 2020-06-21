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التعليم تعلن موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1441 هـ      21 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

حددت وزارة التعليم المواعيد الرسمية من اجل إلحاق الأطفال في مراحل الطفولة والصف الأول الابتدائي في العملية التعليمية من خلال موقع نور

واوضحت ان موعد تسجيل طلاب صف أول ابتدائي يوم الاثنين 1 ذو القعدة 1441 الموافق 22 يونيو 2020، وذلك للأطفال المواليد حتى تاريخ 14-04-1436، بحيث يشمل تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442، وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يُجرى بها مفاضل

وموعد تسجيل رياض الأطفال اعتباراً من يوم الاثنين 15 ذو القعدة 1441 الموافق 5 يوليو 2020.

صحيفة البلاد

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