موجز أخباري

الكويت تدين الاعتداءات على العراق

الكويت – واس

أدانت الكويت أمس (الجمعة)، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق وأن تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، وفقا لوكالة الانباء الكويتية، إن دولة الكويت وانطلاقًا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، موضحًا أن تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلًا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة، مشددا على وقوف الكويت إلى جانب العراق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين

رام الله – وكالات

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم.وذكرت مصادر محلية في طولكرم، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل المواطنين الفلسطينيين في البلدة وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت في محتوياتها، قبل ان تقوم باعتقال أربعة شباب، بينما اعتقلت الوحدات الخاصة الاسرائيلية أمس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين.