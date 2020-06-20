روسيا تفقد 500 طبيب في معركة كوفيد

موسكو – وكالات

أعلنت رئيسة جهاز الرقابة الصحية الحكومي في روسيا، وفاة قرابة 500 من أعضاء الفرق الطبية جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ، وهو رقم أعلى بكثير من الحصيلة السابقة، وفقا لوكالة “تاس” الحكومية للأنباء، التي نقلت عن رئيسة جهاز الرقابة آلا سامويلوفا، قولها: “للأسف فقدنا ما يقرب من 500 من زملائنا”.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمشكلات في توفير معدات الحماية الشخصية للأطباء، فيما قالت سامويلوفا: “لأكون صادقة، كانت هناك مشكلات في البداية، كان هناك بعض أوجه القصور. واليوم لا نتلقى عمليا شكاوى بأن الأطباء لا يتم تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية أو لا يتم اختبارهم للكشف عن إصابتهم بالفيروس”.