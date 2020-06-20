الصين تحدد بؤرة كورونا الجديدة

بكين – وكالات

أعلنت السلطات الصينية، عن اكتشافها آثارا كثيفة لفيروس كورونا المستجد في قسم بيع اللحوم والمأكولات البحرية في سوق لبيع الأغذية بالجملة في بكين.

وقال مسؤولون حكوميون، إن السلطات تشتبه في أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة من العوامل التي تسهم في تلوث السوق بالفيروس.

وأكد خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الإفادة اليومية (وو تشون يوو) إن أغلب المرضى الذين يعملون في سوق شينفادي كانوا من العاملين في قسم المأكولات البحرية، يليهم من يعملون في أقسام لحوم الأبقار والأغنام، وأضاف أن العاملين في قسم المأكولات البحرية ظهرت عليهم الأعراض قبل غيرهم.

وألمح السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، في وقت سابق، إلى أن إحدى الشركات التي تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أفادت بأن اللقاح نجح في إثارة استجابة أجسام مضادة قوية لدى المتطوعين، مبينا أن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، التي يشارك فيها 1120 متطوعا، أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، وأن جميع المتطوعين أنتجوا أجساما مضادة عالية المفعول.

وتابع “الشركة تعمل بنشاط على التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، وقد أنجزت بناء معمل إنتاج اللقاحات، التي تضمن درجة عالية من السلامة الأحيائية، وأنها يمكن أن تلبي احتياجات التطعيم الطارئ من حيث العدد”.