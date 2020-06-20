«الصحة» تحذر من استخدام «ديكساميثازون» دون وصفة طبية

جدة – البلاد

حذرت وزارة الصحة من استخدام عقار ( ديكساميثازون) من قبل مرضى فيروس كورونا المستجد دون وصفة طبية، لأنه لها أعراض جانبية متعددة.

وقال الوكيل المساعد للشؤون العلاجية بوزارة الصحة الدكتور أحمد الجديع، إن عقار ( ديكساميثازون ) قديم ويُستخدم في علاج أمراض متعددة، كما أنه وصفي ولا يجب أخذه دون استشارة طبيب أو بوصفة طبية معتمدة. ولفت إلى أن هذا العقار ليس علاجا ناجعا لفيروس ( كورونا )، لكنه يقلل نسبة الوفيات عند حالات معينة لمرضى بالعدوى بنسبة 20 أو 35 %، ومن ثم يجب إقصار تناوله على الحالات المعتمدة والمذكورة بالتفصيل في البروتوكولات العلاجية المنشورة على موقع الوزارة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، قال اللقاء التوعوي الإلكتروني الذي نظمته جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية وشركائها من ملتقى الأكاديميين ونادي أبها الأدبي مساء أمس الأول، بعنوان ( الصيف وجائحة كورونا )، إن الوزارة ستشارك أي خطوات تتعلق بالمراحل المقبلة، بذات الوضوح والشفافية التي تسير عليها الآن. وقال: “يجب علينا أن نكون دائما واضحين مع مجتمعنا”.

ولفت العبدالعالي إلى أن الصحة وغيرها من الجهات الأخرى دائما، وفي كل مرحلة من المراحل، تعلن كل الخطط والبرامج لأساليب التعامل مع كل مرحلة من المراحل بكل شفافية ومصداقية، مبينا أن جميع المناشط والمواسم تخضع للتقييم بما فيها موسم الحج للحفاظ على صحة الجميع وستتخذ الجهات المعنية ما يصب في المصلحة العامة بعد دراسة المواضيع بكل جيدة وأمانة وثقة واقتدار.

وأكد أن الوزارة تعول كثيرا على وعي أفراد المجتمع باستخدام تطبيق “تباعد” التي أطلق مؤخرا، والاستفادة منه لحماية أنفسهم وحماية مجتمعهم، مبينا أنه ليس إلزاميا غير أنه مفيد وترك الخيار للجميع لاستخدامه. وأضاف “خدمة تباعد اختبارية، وليست إلزامية، وبالفعل نحن نعول ومتأكدون وواثقون بأن الوعي المجتمعي كفيل بأن يجعل شريحة واسعة من المجتمع تفيد أنفسها وتفيد الآخرين من خلال الاستفادة من هذا التطبيق واستخدامه”.