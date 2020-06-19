4 طرق لتعزيز الدعاية للشركات الصغيرة

نرمين عباس

الإعلانات بجميع أنواعها هي أبسط طريقة لجذب المزيد من العملاء ، خاصةً إذا تم تصميمها وتنظيمها بشكل صحيح.

يجب أن يركز أصحاب الأعمال الصغيرة على تعزيز حملاتهم التسويقية

فعملية الإعلان غير قابلة للتفاوض لأصحاب الأعمال الصغيرة إذا كانوا يسعون إلى كسب الأرض في مجال تخصصهم

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للشركات الصغيرة اعتمادها ، ولكن ليست كلها مجدية

فالإعلانات بجميع أنواعها هي أبسط طريقة لجذب المزيد من العملاء ، خاصةً إذا تم تصميمها وتنظيمها بشكل صحيح

1- طور صفحتك المقصودة

الصفحات المقصودة لها هدف واحد فقط ، وهو تحويل العملاء المحتملين

عادةً ما يكون لهذا النوع من الصفحات معدل تحويل مرتفع ، يتراوح بين 5-15٪ ، وقد يصل أحيانًا إلى 30٪ إذا كانت الصفحة المقصودة مصممة بشكل جيد.

معدل تحويل الصفحة المقصودة أعلى من أي صفحة أخرى

ومع ذلك ، هناك اختلاف في أداء الصفحات المقصودة ، كما هو موضح في الإحصائيات أعلاه ، حيث يمكن أن يكون للصفحات المقصودة المعدة جيدًا معدل تحويل أعلى بست مرات من الصفحات المقصودة غير المعدة جيدًا

يمكن أن يؤدي تصميم الصفحات المقصودة عالية الجودة إلى زيادة كبيرة في عائد الاستثمار في حملاتك الإعلانية

أهم جزء في الصفحة المقصودة هو الزر الصغير الذي تريد أن ينقر الزائر عليه لبدء عملية الشراء ، أو إرسال المعلومات التي ملأتها في النموذج ، أو الاشتراك في ندوة عبر الإنترنت ، أو الحصول على فترة تجريبية من الخدمة التي يبيع

2- استضافة حدث

تعد استضافة حدث من أسهل الطرق للترويج لعملك الصغير ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين :-

يمكن القيام بذلك عبر الإنترنت ، من خلال استضافة ندوات عبر الإنترنت ودعوة المجتمع للمشاركة في عمل يوجههم إلى مؤسستك.

يمكن القيام بذلك أيضًا عن طريق استضافة برامج فعلية تجذب عددًا كبيرًا من الأشخاص إلى موقعك

ومع ذلك ، يجب أن تضيف قيمة لجميع جوانب الحدث، يمكن أن تساعد استضافة الأحداث العملاء المستهدفين على فهم قيمك بشكل أكبر حيث سيُسمح لهم بطرح الأسئلة عبر البريد الإلكتروني أو وجهًا لوجه

3- إجراء اختبارات الانقسام

الهدف الأساسي من اختبارات أ / ب هو قياس التغيير الناتج عن تعديل المتغير أ وتحويله إلى المتغير ب على سبيل المثال :-

لنفترض أن لديك موقع ويب للملابس الرياضية بواجهة تبدأ بنموذج اختيار لإقناع الزائر للتسجيل في الموقع للحصول على خصومات مذهلة

تنقسم الصفحة إلى ثلاثة أقسام. في الجزء الأخير ، يوجد زر لتسجيل الأطراف المعنية في موقع الويب الخاص بك كان أحد الاقتراحات بين النسختين المختلفتين تغيير الجملة المكتوبة على الزر من “سجل الآن” إلى “انضم إلينا”

ما هي أفضل أشكال اختبارات أ / ب؟

العناوين والترجمات

إذا كان موقعك عبارة عن نظام أساسي لنشر المحتوى ، فمن الجيد اختبار العناوين التي تستخدمها مع المقالات

يمكنك التحقق من طول العناوين ، واستخدام كلمات محددة ، وما إلى ذلك

الدلائل الاجتماعية

يمكنك اختبار الإحصائيات الاجتماعية المستخدمة على موقعك وتأثيرها على الشراء

على سبيل المثال ، يمكنك اختبار ما إذا كنت تريد إظهار عدد متابعي تويتر بجوار زر المتابعة أم لا

طلب إجراء محدد

على الصفحات المقصودة ومواقع التجارة الإلكترونية ، هناك طلب فعل واضح ومباشر للزائر

يمكنك اختبار هذه الطلبات عبر اختبارات أ / ب

على سبيل المثال ، يمكنك اختبار جمل مختلفة مثل “سجل الآن” أو “انضم إلينا”.

إعلانات

يمكنك اختبار إعلاناتك من حيث الموقع المستهدف والتصميم وعبارة الحث على اتخاذ إجراء

4- إشراك مجتمعك على وسائل التواصل الاجتماعي

تعد إحدى وسائل التواصل الأكثر فاعلية لتعزيز الدعاية لعملك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

تقريبا جميع شبكات التواصل الاجتماعي تسمح بالإعلان

عند اختيار وسائل التواصل الاجتماعي لوضع إعلاناتك ، من المناسب معرفة نوع الجمهور الذي تحاول الوصول إليه

من الأفضل التركيز على منصتي وسائط اجتماعية ، مثل يوتيوب أو فيسبوك.

يمكنك الاستكشاف على منصات أخرى ، ولكن يفضل اثنان منها لأنه يمنحك المزيد من الوقت للترويج لعملك والمساعدة في زيادة المحسوبية

ومع ذلك ، يمكن لمنصات أخرى مثل لينكد إن أو بنترست و إنستغرام أن تساعد في تحسين عملك وتوليد المزيد من حركة المرور.

يتم الاعتراف بقوة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في عالم الإعلان اليوم

ومع وجود 3 مليار مستخدم على فيس بوك وعدد كبير من المستخدمين عبر إنستغرام و تويتر، يتبادر إلى الذهن رمز المعاملة الإعلانية الذكية

عندما تقوم شركة أو معلن بإعداد حملة ، ينضم منشئو المحتوى إلى هذه الحملة ويروجون لمنتج الشركة وخدماتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر منشور واحد أو أكثر

يحصل منشئ المحتوى على مكافأة بناءً على أداء المحتوى الذي تم إنشاؤه (الإعجابات والمشاركات والمشاهدات) ، ويسمح للشركة بالتعرض الأصلي على العديد من الشبكات الاجتماعية

إليك أفكار عملية لإشراك مجتمعك على وسائل التواصل الاجتماعي :-

شارك قصص النجاح مع مجتمعك

استخدم الميمات

عقد المسابقات

استخدم الرسوم البيانية

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