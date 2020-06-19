لماذا يسبب كوفيد19 ارتفاع سكر الدم ؟

يعتبر مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لأن مناعتهم تكون أضعف و لا تستطيع مكافحة العدوى ولذا نقدم لكم في السطور التالية نصائح تساعد مرضى السكري في مواجهة فيروس كورونا .
وتكمن مشكلة مرضى السكري أن إصابتهم بالفيروس التاجي تجعلهم معرضين للإصابة بمضاعفات متعددة، كما أن فترة العدوى تكون أطول، كما أن الفيروس له مستقبلات في خلايا البنكرياس فيؤثر عليها، ويتسبب في ارتفاع السكر بنسبة كبيرة.
ويحذر الأطباء من توقف مرضى السكري عن أدوية السكري في حال الإصابة بالفيروس التاجي، والإبقاء عليها ، بل بالعكس يمكن زيادة الجرعات بشرط استشارة الطبيب المختص.
كما ينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة أيضا للسكري مثل ضغط الدم والكوليسترول أن يستمروا على العلاج ولا يتوقفوا عنه لأى سبب من الأسباب ، لأن هذه العلاجات تقلل الالتهاب الموجود في الجسم .
كما يوصي الأطباء على أهمية الحفاظ على مستوى السكر في الدم، كما شدد مدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بأهمية شرب كميات كافية من السوائل، والاعتماد على الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والبروتين، والابتعاد عن السكريات ، والمشروبات المحلاه، والمشروبات الغازية، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالنشويات كالأرز والبطاطس، والخبز، لأنها تسبب ارتفاع السكر، مع أهمية الاعتماد على الفيتامينات مثل سي، د، ب1