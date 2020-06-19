خطورة فيروس كورونا علي الحوامل وطرق حمايتهم

نرمين عباس

إذا كنتِ حاملًا ، فقد تكوني قلقة بشأن كيفية حماية نفسك وطفلك أثناء انتشار الفيروس التاجي “كورونا” مؤخرًا

تعرفي على ما يمكنك فعله للحد من تعرضك والحد من المخاطر لك ولعائلتك

إذا كنتِ تواجهين صعوبة شديدة في التنفس ، فاتصلي بالإسعاف سريعاً

أنا حامل هل يجب أن أقلق بشأن فيروس كورونا؟

حتى الآن ، تشير الدلائل إلى أن المرأة الحامل ليست في خطر أكبر للإصابة بمرض خطير

حيث من أصيب بفيروس كورونا فقط عدد قليل من النساء الحوامل ، ولكن استنادًا إلى النتائج الحالية ، يبدو أن النساء الحوامل ليست في خطر أكبر من بقية السكان عامة

ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب أي مرض تنفسي (مثل الإنفلونزا ) في حدوث مضاعفات خطيرة للحامل

لذلك يُنصح أن تتخذ النساء الحوامل احتياطات إضافية في ممارسة النظافة الجيدة والتشتيت الاجتماعي للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

ماذا يمكنني أن أفعل لحماية نفسي من كورونا؟

إن نظافة اليدين وتجنب الأشخاص الذين كانوا في الخارج مؤخرًا ، إن أمكن ، هي أفضل الطرق لتجنب الإصابة بكرونا

من المهم أيضًا أن يفعل كل فرد في أسرتك وعائلتك المباشرة الشيء نفسه

إذا كان لديك أطفال آخرون ، فقومي بتعليمهم أهمية النظافة الصحية الجيدة ومتى يجب غسل أيديهم

اغسل يديك في كثير من الأحيان بالماء والصابون لمدة 20 ثانية ، أو استخدم معقم اليدين الكحولي (على سبيل المثال قبل وبعد تناول الطعام ، وبعد الذهاب إلى المرحاض)

تغطية السعال والعطس بالأنسجة والتخلص منها على الفور ؛ اغسل يديك بعد ذلك

السعال أو العطس في مرفقك (المرن)

السعال بعيدا عن الآخرين

الابتعاد أكثر من 1.5 متر عن الناس عندما تكون في الخارج ، إن أمكن

إذا كنتِ تعملين حاليًا ، يمكنك أن تسألي صاحب العمل عما يفعله لحماية موظفيه

حيث تقدم العديد من الشركات إرشادات حول كيفية تصرف الموظفين في مكان العمل

على سبيل المثال ، من خلال تشجيع النظافة الجيدة ، والحد من الاجتماعات وإعطاء الموظفين خيار العمل من المنزل

يجب عليك أيضًا ممارسة “التباعد الاجتماعي” ، والذي يشمل :-

تجنب الحشود والتجمعات الجماعية حيث يصعب الحفاظ على مسافة معقولة من الآخرين (حوالي 1.5 متر)

تجنب التجمعات الصغيرة في الأماكن المغلقة

محاولة إبقاء مسافة 1.5 متر بينك وبين أشخاص آخرين حيثما أمكن (على سبيل المثال ، عندما تكوني في الخارج)

لا تصافحي أو تعانقي أو تقبيلي أحد صديقاتك

الابتعاد عن الأشخاص الضعفاء ، مثل أولئك الموجودين في مرافق رعاية المسنين أو المستشفيات أو الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بوجه عام

الاعتناء بنفسك في عزلة

يُطلب من الجميع البقاء في المنزل ما لم تكن بحاجة إلى الخروج لأسباب أساسية ، مثل تسوق البقالة أو المواعيد الطبية أو الذهاب إلى العمل

خلال هذا الوقت، من المهم تناول الطعام بشكل جيد و الحصول على بعض التمارين الرياضية لضمان حمل صحي

هذا هو أيضًا وقت عصيب ومقلق للغاية بالنسبة للناس وما إذا كنت أمًا لأول مرة أو بالفعل أحد الوالدين

فإن عدم وجود شبكة دعم معتادة حولك يمكن أن يجعل الأمر صعبًا

ابقي على اتصال مع عائلتك وأصدقائك من خلال المكالمات الهاتفية والفيديو

والبقاء على اتصال على وسائل التواصل الاجتماعي مع المجموعات التي يمكن أن تساعد في دعمك خلال هذه الفترة

إذا كنتِ تعاني أو تحتاجين إلى التحدث مع شخص ما ، فهناك عدد من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها للحصول على الدعم

ماذا يحدث إذا أصبت بكورونا وأنا حامل؟

من المتوقع أن تعاني النساء المصابات بكورونا أثناء الحمل من أعراض خفيفة إلى معتدلة ، على غرار الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا

ولكن بسبب التغييرات التي تحدث لجسم المرأة أثناء الحمل ، ستتم مراقبة أعراضك عن كثب

ستتعافى معظم النساء بشكل كامل دون أي خطر على الجنين فلا تقلقي

هل يمكن أن يصيب طفلي بكورونا أثناء الحمل؟

كانت هناك بعض الحالات الحديثة جدًا التي قد تشير إلى أن كورونا يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل (يسمى النقل الرأسي ”)

ومع ذلك ، لم يتم تأكيد ذلك ولا يزال في المراحل الأولى من الدراسة، وتشير التجربة السابقة مع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى إلى أن طفلك لن يتعرض للأذى أو خطر أي مشاكل مستمرة

تشمل الأعراض الشائعة لكورنا ما يلي :-

حمى

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل السعال أو العطس

صعوبة في التنفس ، والتي قد تتطور إلى الالتهاب الرئوي

إلتهاب الحلق

إعياء