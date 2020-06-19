ترمب يرفض الإغلاق.. و«تدهور» بالهند وباكستان

عواصم – وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فرضية إغلاق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى بسبب تزايد عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقال أمس (الخميس) وفقا لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “لن نغلق البلد مرة أخرى. لن نكون مضطرين لذلك”، وذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كدلو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجددا، على الرغم من تخطي الإصابات حاجز الـ2,234 مليون، والوفيات 119 ألف حالة.

وذات النهج ابتعه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، رافضا التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الحكومة تدرس إعادة فرض الإغلاق. وقال إن الهند يجب أن تفكر في المزيد من الإجراءات وإعادة فتح الاقتصاد، وتقليل جميع احتمالات إلحاق الأذى بالشعب، على الرغم من الإصابات القياسية في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت الهند أكبر ارتفاع يومي بإجمالي 12281 حالة، فيما سجلت باكستان 5358 إصابة جديدة، كرقم قياسي جديد أيضا فيما يشبه تسونامي الإصابات بالبلدين، تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الصحية. ويرفض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان هو الآخر مطالبات خبراء طبيين، ومنظمة الصحة العالمية بإعادة فرض حظر صارم لمدة أسبوعين على الأقل، مبينا أن الإغلاق من شأنه أن يدمر الاقتصاد المتدهور بالفعل، ويضر بالفقراء.

وفي الصين توالت الإصابات الجديدة، إذ سجلت وزارة الصحة 28 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، غالبيتها في بكين، من بينها 4 حالات لوافدين من الخارج، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس، ما يؤكد اجتهاد لمقاومة الموجة الثانية من “كوفيد 19″، بينما أعلنت السلطات الروسية تسجيل 182 حالة وفاة، و7790 إصابة جديدة، والبرازيل 32188 إصابة مواصلة الأرقام القياسية في عدد الإصابات اليومية، وألمانيا 580 إصابة، وكوريا الجنوبية 59 إصابة، والسودان 280 إصابة، والمغرب 45 إصابة، وعمان 739 إصابة.